ICC WTC 2025-27 Points Table: पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किया जीत के साथ आगाज, पॉइंट्स टेबल में इस नंबर पर पहुंची पाक; देखें अपडेटेड पॉइंट्स टेबल

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 1st Test Match Day 4 Scorecard Update: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला 12 अक्टूबर से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला गया. आज यानी 15 अक्टूबर को चौथे दिन खेल खत्म हुआ. इस टेस्ट में पाकिस्तान की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पाकिस्तान की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में बराबरी करने के इरादे से उतरेगी. इस सीरीज में पाकिस्तान की अगुवाई शान मसूद (Shan Masood) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान एडन मारक्रम (Aidan Markram) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Japan vs Qatar, ICC Mens T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 Super Six Match 6 Scorecard: सुपर सिक्स के छठे मुकाबले में कतर ने जापान को 3 विकेट से रौंदा, शारिक मुनीर ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें JPN बनाम QTR के मैच का स्कोरकार्ड

डिफेंडिंग चैंपियन को मात देते हुए पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में जीत से खाता खोला. दक्षिण अफ्रीका को हराकर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गई हैं. वहीं, भारत को झटका लगा है. पाकिस्तान दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है. वहीं, श्रीलंका टॉप 2 से बाहर हो गया है और तीसरे नंबर पर है. वहीं, भारतीय टीम को नुकसान हुआ है और वह अब चौथे नंबर पर है. अबतक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने एक ही मैच खेला है. एक मैच जीतकर पाकिस्तान को 100 PCT अंक मिले हैं जिसके कारण टीम पाकिस्तान प्वाइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है.

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard)

पाकिस्तान की पहली पारी

इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम 110.4 ओवरों 378 रन बनाकर सिमट गई.पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज इमाम-उल-हक और सलमान आगा ने सबसे ज्यादा 93-93 रनों की शानदार पारी खेली. दक्षिण अफ्रीका की ओर से सेनुरान मुथुसामी ने सबसे ज्यादा छह विकेट अपने नाम किए.

दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी

दूसरे दिन पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 84 ओवरों 269 रन बनाकर ढ़ेर हो गई. पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 109 रनों की बढ़त हासिल कर ली थीं. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से टोनी डी ज़ोरज़ी ने सबसे ज्यादा 104 रनों की शानदार पारी खेली. पाकिस्तान की ओर से नोमान अली ने सबसे ज्यादा छह विकेट अपने नाम किए.

पाकिस्तान की दूसरी पारी

पहली पारी में 109 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद दूसरी पारी बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम 46.1 ओवरों महज 167 रन बनाकर सिमट गई. पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 42 रनों की शानदार पारी खेली. दक्षिण अफ्रीका की ओर से सेनुरान मुथुसामी ने सबसे ज्यादा पांच विकेट अपने नाम किए. दक्षिण अफ्रीका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 277 रनों की जरूरत थीं.

दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी

दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 60.5 ओवर में महज 183 रन बनाकर सिमट गई. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से डेवाल्ड ब्रेविस ने सबसे ज्यादा 54 रनों की पारी खेली. पाकिस्तान की ओर से नोमान अली और शाहीन अफरीदी ने सबसे ज्यादा चार-चार विकेट अपने नाम किए. दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला सोमवार यानी 24 अक्टूबर से रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल

वहीं, अब टीम इंडिया को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 एडिशन में दक्षिण अफ्रीका को खिलाफ दो टेस्ट मैच अपने घर पर खेलने हैं. श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच उनके घर पर जाकर खेलने हैं. इसके अलावा न्यूजीलैंड के घर पर जाकर टीम इंडिया को दो टेस्ट मैच खेलने हैं. वहीं, फरवरी 2027 में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत आकर पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में टीम इंडिया को 11 टेस्ट मैच और खेलने हैं.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.