GT vs MI, Eliminator Match Toss Update And Live Scorecard: मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Gujarat Titans vs Mumbai Indians, Eliminator TATA IPL 2025 Toss Update And Live Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ गया हैं. इस सीजन में चार टीमों के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन के लीग मुकाबले समाप्त हो गए हैं. इस सीजन का एलिमिनेटर मुकाबला आज यानी 30 मई को गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चंडीगढ़ (Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur) में खेला जा रहा हैं. इस मैच को जो टीम जीतेगी वो क्वालीफ़ायर-2 खेलगी जबकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. लीग स्टेज के बाद गुजरात टाइटंस की तीसरे और मुंबई इंडियंस की टीम चौथे स्थान पर रही थी. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के कंधों पर हैं. इस बीच मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: GT vs MI, Eliminator Match Toss Winner Prediction: गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें कौनसी टीम जीत सकती हैं टॉस

मुंबई इंडियंस ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

