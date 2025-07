England vs India Head To Head Record In Test Cricket: लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड को मात देकर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी टीम इंडिया, तीसरे मुकाबले से पहले जानें दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 3rd Test Match 2025 Head To Head Record: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का तीसरा मुकाबला 10 जुलाई से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lords) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन टीम इंडिया ने नया इतिहास रच दिया. टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 337 रनों से करारी शिकस्त दी. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे में दोनों टीमें बढ़त हासिल करने के लिए मैदान में उतरेगी. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Indian Batsman Scored Most Runs At Lord's In Test Cricket: लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में इन भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया कोहराम, बनाए हैं सबसे ज्यादा रन; यहां देखें टॉप 5 की लिस्ट

दूसरे टेस्ट मैच का हाल

दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पहली पारी में टीम इंडिया 151 ओवरों में 587 रन बनाकर सिमट गई. टीम इंडिया की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 269 रनों की शानदार पारी खेली. इसके बाद पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की पूरी टीम 89.3 ओवर में 407 रन बनाकर सिमट गई. इंग्लैंड की तरफ से स्टार युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने सबसे ज्यादा नाबाद 184 रनों की धमाकेदार पारी खेली.

पहली पारी में 180 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 83 ओवर में छह विकेट खोकर 427 रनों पर घोषित कर दी. इंग्लैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 608 रन बनाने थे. दूसरी पारी में 608 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की पूरी टीम 68.1 ओवरों में 271 रन बनाकर सिमट गई. दोनों टीमों के बीच अब सीरीज का तीसरा मुकाबला 10 जुलाई से लॉर्ड्स में खेला जाएगा, जिसे जीतकर टीम इंडिया सीरीज में बढ़त लेना चाहेगी. इस बीच दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं.

टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट में हेड टू हेड रिकॉर्ड

टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच अब तक 138 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. इंग्लैंड की टीम ने 52 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, टीम इंडिया को महज 36 मुकाबलों में जीत मिली हैं. बाकी ड्रॉ रहे हैं. लेकिन अगर इंग्लैंड में खेले गए टेस्ट मैचों की बात की जाए तो हालत और भी खराब है. टीम इंडिया अभी तक इंग्लैंड के खिलाफ उसके घर में 10 टेस्ट मैच ही जीत पाई है. जबकि, 22 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं.

टेस्ट में इंग्लैंड बनाम भारत हेड टू हेड रिकॉर्ड:

कुल मैच: 138

भारत जीता: 36

इंग्लैंड जीता: 52

ड्रा: 50

इंग्लैंड की सरजमीं पर दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड:

कुल मैच: 69

भारत जीता: 10

इंग्लैंड जीता: 37

ड्रा: 22

लॉर्ड्स में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन

लॉर्ड्स के मैदान में टीम इंडिया का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. इस मैदान पर टीम इंडिया ने अबतक कुल 19 टेस्ट खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया को महज तीन मैचों में जीत मिली हैं, जबकि 12 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा हैं. इसके अलावा 4 मैच ड्रा रहे हैं. इस मैदान पर टीम इंडिया का सर्वोच्च स्कोर 454 रन है. वहीं, यहां पर सबसे कम स्कोर सिर्फ 42 रन है. लॉर्ड्स के मैदान पर टीम इंडिया ने अपना आखिरी टेस्ट साल 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में जीता था.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.