England Playing XI For 3rd Test vs India Announced: टीम इंडिया के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने किया अपने प्लेइंग इलेवन का ऐलान, इन दिग्गज खिलाड़ी की हुई 4 साल बाद वापसी

इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 3rd Test Match 2025: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का तीसरा मुकाबला कल यानी 10 जुलाई से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lords) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन टीम इंडिया ने नया इतिहास रच दिया. टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 337 रनों से करारी शिकस्त दी. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे में दोनों टीमें बढ़त हासिल करने के लिए मैदान में उतरेगी. लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे टेस्ट में भी मेजबान टीम का पलड़ा भारी हो सकता हैं. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Shubman Gill New Milestone At Lord's: लॉर्ड्स टेस्ट में शुभमन गिल अपने नाम कर सकते हैं कई बड़े रिकार्ड्स, इन धुरंधरों को छोड़ देंगे पीछे! यहां देखें आकंड़ें

इस बीच लॉर्ड्स में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट वापसी हुई हैं. एजबेस्टन टेस्ट की तुलना में इंग्लैंड की टीम में महज एक ही बदलाव किया गया है. 5 टेस्ट मैचों की यह सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है.

टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट में हेड टू हेड रिकॉर्ड

टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच अब तक 138 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. इंग्लैंड की टीम ने 52 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, टीम इंडिया को महज 36 मुकाबलों में जीत मिली हैं. बाकी ड्रॉ रहे हैं. लेकिन अगर इंग्लैंड में खेले गए टेस्ट मैचों की बात की जाए तो हालत और भी खराब है. टीम इंडिया अभी तक इंग्लैंड के खिलाफ उसके घर में 10 टेस्ट मैच ही जीत पाई है. जबकि, 22 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं.

England Playing XI for 3rd Test vs India

One change for Lord's 🔁 After a four year wait... Jofra returns to Test Cricket 😍 — England Cricket (@englandcricket) July 9, 2025

तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर और शोएब बशीर.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.