Shubman Gill New Milestone At Lord's: लॉर्ड्स टेस्ट में शुभमन गिल अपने नाम कर सकते हैं कई बड़े रिकार्ड्स, इन धुरंधरों को छोड़ देंगे पीछे! यहां देखें आकंड़ें

शुभमन गिल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 3rd Test Match 2025: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का तीसरा मुकाबला 10 जुलाई से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lords) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन टीम इंडिया ने नया इतिहास रच दिया. टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 337 रनों से करारी शिकस्त दी. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे में दोनों टीमें बढ़त हासिल करने के लिए मैदान में उतरेगी. लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे टेस्ट में भी मेजबान टीम का पलड़ा भारी हो सकता हैं. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Teams With 10 Plus Successive Wins In Test Cricket: टेस्ट क्रिकेट में इन टीमों ने लहराया परचम, जीते हैं लगातार 10 या उससे अधिक मुकाबले; देखें टॉप पर कौनसी टीम मौजूद

टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट में हेड टू हेड रिकॉर्ड

टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच अब तक 138 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. इंग्लैंड की टीम ने 52 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, टीम इंडिया को महज 36 मुकाबलों में जीत मिली हैं. बाकी ड्रॉ रहे हैं. लेकिन अगर इंग्लैंड में खेले गए टेस्ट मैचों की बात की जाए तो हालत और भी खराब है. टीम इंडिया अभी तक इंग्लैंड के खिलाफ उसके घर में 10 टेस्ट मैच ही जीत पाई है. जबकि, 22 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट सीरीज में बतौर कप्तान शुभमन गिल ने अब तक धमाकेदार प्रदर्शन किया हैं. अब शुभमन गिल की निगाहें तीसरे टेस्ट मैच पर हैं. शुभमन गिल अब लॉर्ड्स टेस्ट में बल्ले से भी इतिहास रचने को पूरी तरह से तैयार हैं. पहले दो टेस्ट में शुभमन गिल ने लाजवाब प्रदर्शन किया है. अब तीसरे मुकाबले में शुभमन गिल के पास कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करने का मौका है. शुभमन गिल की नजरें सीरीज में बढ़त के साथ-साथ व्यक्तिगत उपलब्धियों पर भी होंगी. ऐसे में चलिए लॉर्ड्स टेस्ट में शुभमन गिल जो रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं, उनपर एक नजर डाल लेते हैं.

इस मामले में बन सकते हैं पहले भारतीय बल्लेबाज

मौजूदा टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने अब तक दो टेस्ट मैच खेले हैं. इस दौरान शुभमन गिल चार पारियों में 146.25 की उम्दा औसत के साथ 585 रन बनाए हैं. इस दौरान शुभमन गिल के बल्ले से तीन शानदार शतकीय पारियां भी निकल चूके हैं. लॉर्डस में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट में अगर शुभमन गिल 18 रन बना लेते हैं तो इंग्लैंड में शुभमन गिल एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन सकते हैं. यह रिकॉर्ड फिलहाल पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ के नाम दर्ज हैं. साल 2002 की टेस्ट सीरीज में राहुल द्रविड़ ने लॉर्ड्स में 602 रन बनाए थे.

इस मामले में सुनील गावस्कर को छोड़ सकते हैं पीछे

टीम इंडिया के लिए किसी एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड पूर्व सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर के नाम दर्ज है. साल 1970-71 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सुनील गावस्क ने टेस्ट सीरीज के दौरान चार टेस्ट की आठ पारियों में 154.80 की औसत से 774 रन बनाए थे. अगर लॉर्ड्स की दोनों पारियों को मिलाकर शुभमन गिल 190 रन बना देते हैं, तो ये बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे. इस लिस्ट में दूसरे और तीसरे पायदान पर सुनील गावस्कर (732 रन) और यशस्वी जायसवाल (712) हैं.

एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान

बतौर कप्तान एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी सुनील गावस्कर के नाम है. वेस्टइंडीज के खिलाफ सुनील गावस्कर ने साल 1978-79 टेस्ट सीरीज में नौ पारियों में 732 रन बना दिए थे. इस मामले में दूसरे पायदान पर विराट कोहली हैं. विराट कोहली ने साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कप्तान के तौर पर 655 रन बनाए थे. अगर शुभमन गिल लॉर्ड्स टेस्ट में 148 रन बना लेते हैं, तो वह एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बन जाएंगे.

एजबेस्टन टेस्ट की दोनों पारियों में जड़ा था शतक

शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट में दोनों पारियों में शतक लगाकर एक खास लिस्ट में अपनी जगह बनवाई थीं. शुभमन गिल ऐसे अनोखा कारनामा तीसरे कप्तान थे. इससे पहले यह कारनामा एलन मेलविल ने सन 1947 में (189 और नाबाद 104, नॉटिंघम) और इंजमाम-उल-हक ने साल 2005 में (109 और नाबाद 100, फैसलाबाद) किया था. शुभमन गिल ने पहली पारी में शानदार 269 रन बटोरे थे. जबकि, दूसरी पारी में शुभमन गिल ने 161रनों की धमाकेदार पारी खेली थीं.