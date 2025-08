DPL 2025, Outer Delhi Warriors vs New Delhi Tigers 3rd Match Live Streaming: आउटर दिल्ली वॉरियर्स बनाम नई दिल्ली टाइगर्स के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

Priyansh Arya (Photo: X/PunjabKings)

How And Where To Watch Outer Delhi Warriors vs New Delhi Tigers, 3rd Match Delhi Premier League 2025 Live Streaming And Telecast Details: एक बार फिर दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) का आगाज 2 अगस्त हो गया है. इस बार टूर्नामेंट पहले से भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है. इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला आज यानी 3 अगस्त को आउटर दिल्ली वॉरियर्स बनाम नई दिल्ली टाइगर्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार रात आठ बजे से खेला जाएगा. घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली दिल्ली प्रीमियर लीग के नए सीजन का आगाज हो रहा है. इस टूर्नामेंट में पुरुषों का फाइनल मुकाबला 31 अगस्त को खेला जाएगा. इस सीजन में आउटर दिल्ली के कप्तान सिद्धांत शर्मा (Siddhant Sharma) है तो वहीं हिम्मत सिंह (Himmat Singh) नई दिल्ली टाइगर्स का कमान संभाल रहे हैं. यह भी पढ़ें: DPL 2025, NDS vs CDK, 2nd Match Live Streaming: आज नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इस बार आउटर दिल्ली वॉरियर्स में सबसे स्टार खिलाड़ी सुयश शर्मा हैं. हाल ही में सुयश शर्मा ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिए आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था. इसके अलावा पंजाब किंग्स के लिए सलामी बल्लेबाजी की भूमिका निभाने वाले प्रियांश आर्या इस टीम की कप्तानी करेंगे. दूसरी तरफ, नई दिल्ली टाइगर्स की कप्तान हिम्मत सिंह के हाथों में हैसुयश शर्मा आईपीएल में हिम्मत लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा रहे थेसुयश शर्मा इस टीम में प्रिंस यादव के रूप में एक और गेंदबाज हैं जिन्होंने आईपीएल में अपनी छाप छोड़ चुके हैं.

आज के मुकाबले में सुयश शर्मा और प्रियांश आर्य ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर नजर रहेगी. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपने प्रदर्शन के बाद दोनों खिलाड़ी खेल में घरेलू नाम बन गए हैं. दूसरी ओर, प्रिंस यादव और पंकज जयसवाल टाइगर्स के लिए अंतर पैदा कर सकते हैं. आउटर दिल्ली वॉरियर्स और न्यू दिल्ली टाइगर्स के बीच यह पहली भिड़ंत होने जा रही है.

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का सीधा प्रसारण कहां देखें?

इस रोमांचक टी20 प्रतियोगिता को देखने के लिए प्रशंसक काफी उत्साहित हैं, ऐसे में टूर्नामेंट का लाइव स्ट्रीमिंग भी किया जाएगा.

लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

टीवी पर टेलीकास्ट: फिलहाल, DPL 2025 का कोई भी मैच भारत में किसी भी टीवी चैनल पर टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

आउटर दिल्ली योद्धा: प्रियांश आर्य, सनत सांगवान, शिवम शर्मा, श्रेष्ठ यादव, सिद्धांत शर्मा (कप्तान), हर्ष त्यागी, करण गर्ग (विकेटकीपर), अंशुमन हुडा, सुयश शर्मा, ध्रुव सिंह, शौर्य मलिक.

नई दिल्ली टाइगर्स: हिम्मत सिंह (कप्तान), वैभव रावल, हितेन दलाल, राहुल चौधरी, ध्रुव कौशिक, आर्यन दलाल, केशव दलाल, आयुष कुमार, प्रिंस यादव, पंकज जयसवाल, दीपका पुनिया.

नोट: आउटर दिल्ली योद्धा बनाम नई दिल्ली टाइगर्स के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.