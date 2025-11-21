Bangladesh A vs India A, 1st Semi-Final Live Streaming In India: आज खेला जायेगा इंडिया बनाम बांग्लादेश के बीच सेमीफाइनल का महामुकाबला, जानें कब-कहां और कितने बजे देखें लाइव स्ट्रीमिंग

बांग्लादेश ए बनाम भारत ए (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh A Cricket Team vs India A Cricket Team, ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025 1st Semi-Final Live Streaming: एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज यानी 21 नवंबर को बांग्लादेश ए क्रिकेट टीम बनाम भारत ए क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोहा (Doha) के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (West End Park International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. फैंस की नजरें इस मैच में खास तौर पर इंडिया ए के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) पर टिकी रहेंगी. इंडिया ए का टॉप ऑर्डर फिलहाल फॉर्म में संघर्ष कर रहा है. बांग्लादेश की टीम ने अब शानदार प्रदर्शन किया हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में इंडिया ए की अगुवाई जितेश शर्मा (Jitesh Sharma) कर रहें हैं. जबकि, बांग्लादेश ए की कमान अकबर अली (Akbar Ali) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa Test Stats: टेस्ट क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

एसीसी मैन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. 12 लीग मैचों के बाद अब टूर्नामेंट को अपने चार सेमीफाइनल टीमें मिल चुकी हैं. पहले सेमीफाइनल में भारत ए का सामना बांग्लादेश ए से होगा. तो वहीं, दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ए का सामना पाकिस्तान ए से होगा. जितेश शर्मा की अगुवाई में टूर्नामेंट खेल रही भारतीय टीम के पास फाइनल में पहुंचने का सुनहरा मौका होगा.

पूरे टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी साबित हुए हैं. 201 रन के साथ वैभव सूर्यवंशी इस समय टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. वैभव सूर्यवंशी ने लगभग अकेले दम पर भारत की बल्लेबाजी को संभाला है. कप्तान जितेश शर्मा, नमन धीर, प्रियांश आर्य और नेहाल वढेरा को अभी तक वो प्रदर्शन नहीं मिला जिसकी टीम को उम्मीद थी. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी होगी.

दूसरी तरफ, बांग्लादेश टीम के तेन गेंदबाज रिपन मोंडोल और लेफ्ट-आर्म स्पिनर रकीबुल हसन इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे. दोनों हाल ही में बांग्लादेश की सीनियर टीम में शामिल हुए हैं और लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं. इन दोनों के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी और बाकी बल्लेबाजों को थोड़ा संभलकर खेलना होगा.

बांग्लादेश ए बनाम भारत ए टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (India A vs Bangladesh A T20 Head To Head Record)

बांग्लादेश ए बनाम भारत ए के बीच आज तक केवल अनौपचारिक एकदिवसीय मैच खेला गया हैं. चूंकि एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टी20 प्रारूप में खेला जा रहा है, यह इस प्रारूप में उनकी पहली बैठक होगी, और आमने-सामने का स्कोर 0-0 है.

भारत ए बनाम बांग्लादेश ए एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का पहला सेमीफाइनल कब और कहां खेला जाएगा?

भारत ए बनाम बांग्लादेश ए (IND A vs BAN A) एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का पहला सेमीफाइनल आज यानी शुक्रवार, 21 नवंबर को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत ए बनाम बांग्लादेश ए एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का पहला सेमीफाइनल कितने बजे शुरू होगा?

भारत ए बनाम बांग्लादेश ए एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का पहला सेमीफाइनल भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस आधे घंटे पहले यानी 2 बजकर 30 मिनट पर होगा.

भारत ए बनाम बांग्लादेश ए एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का पहला सेमीफाइनल टीवी पर कैसे देखें लाइव?

भारत ए बनाम बांग्लादेश ए एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के पहले सेमीफाइनल का लाइव टेलिकास्ट भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

भारत ए बनाम बांग्लादेश ए एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के पहले सेमीफाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

मैच की लाइव स्ट्रीमिंग क्रिकेट फैंस सोनी लिव ऐप लाइव देख पाएंगे. हालांकि, इसके लिए फैंस को ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना होगा. इसके अलावा फैनकोड पर मैच पास लेकर भी आप इस मैच लुत्फ उठा सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (India A vs Bangladesh A 1st Semi-Final Probable Playing XI)

इंडिया ए टीम: प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर और कप्तान), रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह, सुयश शर्मा.

बांग्लादेश ए: हबीबुर रहमान सोहन, जिशान आलम, जवाद अबरार, महिदुल इस्लाम अंकोन, अकबर अली (कप्तान/विकेटकीपर), यासिर अली, एसएम महेरोब, अबू हैदर रोनी, रकीबुल हसन, अब्दुल गफ्फार सकलैन, रिपन मोंडोल.

नोट: इंडिया ए क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश ए क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.