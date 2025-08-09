DPL 2025, CDK vs ODW, 14th Match Live Streaming: सेंट्रल दिल्ली किंग्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

सेंट्रल दिल्ली किंग्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Central Delhi Kings vs Outer Delhi Warriors, 14th Match Delhi Premier League 2025 Live Streaming: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का 14वां मुकाबला आज यानी नौ अगस्त को सेंट्रल दिल्ली किंग्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा. घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली दिल्ली प्रीमियर लीग के नए सीजन का आगाज हो रहा है. इस टूर्नामेंट में पुरुषों का फाइनल मुकाबला 31 अगस्त को खेला जाएगा. इस सीजन में सेंट्रल दिल्ली किंग्स के कप्तान जोंटी सिधू (Jonty Sidhu) है तो वहीं, सिद्धांत शर्मा (Siddhant Sharma) आउटर दिल्ली वॉरियर्स का कमान संभाल रहे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Australia A Women vs India A Women, 2nd T20I Match 2025 Live Streaming In India: ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया के बीच आज खेला जाएगा दूसरा टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इस सीजन में सेंट्रल दिल्ली ने जीत की हैट्रिक लगा दी है. दूसरी ओर, सिद्धांत शर्मा की कप्तानी वाली आउटर दिल्ली वॉरियर्स की टीम को चार में से तीन मैचों में निराशा हाथ लगी है. दोनों टीमों के लिए यह मैच टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिहाज के काफी महत्वपूर्ण है. आउटर दिल्ली वॉरियर्स के लिए यह मुकाबला काफी महत्वपूर्ण हैं. इस टूर्नामेंट में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स, नई दिल्ली टाइगर्स और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज को हराया है. वही, आउट दिल्ली को नई दिल्ली टाइगर्स से पहले मैच में हार मिली थी, जिसके बाद, दूसरे मैच में आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने पुरानी दिल्ली 6 को हराकर इस सीजन की पहली जीत दर्ज की. इसके बाद, नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली से उन्हें लगातार दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा था.

अरुण जेटली स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Arun Jaitley Stadium Pitch Report)

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का 14वां मुकाबला आज यानी नौ अगस्त को सेंट्रल दिल्ली किंग्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है. इस मैदान पर गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है और सीमाएँ भी छोटी हैं, जिससे रन बनाना आसान हो जाता है. इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआती ओवरों में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में गेंदबाज़ों को सही लाइन-लेंथ से ही काम निकालना पड़ेगा.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (CDK vs ODW Head To Head)

दिल्ली प्रीमियर लीग में सेंट्रल दिल्ली किंग्स और आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच यह पहली भिड़ंत होगी. इस बीच दोनों ही टीमें जीत का स्वाद चखना बाकी हैं.

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का सीधा प्रसारण कहां देखें?

इस रोमांचक टी20 प्रतियोगिता को देखने के लिए प्रशंसक काफी उत्साहित हैं, ऐसे में टूर्नामेंट का लाइव स्ट्रीमिंग भी किया जाएगा.

लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

टीवी पर टेलीकास्ट: फिलहाल, DPL 2025 का कोई भी मैच भारत में किसी भी टीवी चैनल पर टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

सेंट्रल दिल्ली किंग्स: यश ढुल, सिद्धार्थ जून (विकेटकीपर), युगल सैनी, जॉन्टी सिद्धू (कप्तान), आदित्य भंडारी, जसवीर सहरावत, प्रांशु विजय्रण, तेजस बरोका, सिमरजीत सिंह, मनी ग्रेवाल, गविश खुराना.

आउटर दिल्ली वॉरियर्स: प्रियांश आर्य, सनत सांगवान, वरुण यादव, शिवम शर्मा, केशव डाबास, ध्रुव सिंह (विकेटकीपर), हर्ष त्यागी, अंशुमान हुड्डा, सिद्धांत शर्मा (कप्तान), सुयश शर्मा, कमल भैरवा.

नोट: सेंट्रल दिल्ली किंग्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.