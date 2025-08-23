DPL 2025 Live Streaming: दिल्ली प्रीमियर लीग के डबल डेकर में इन टीमों के बिच होगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Premier League 2025 Live Streaming: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के रोमांचक सफर में आज दो बड़े मुकाबले होंगे जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पहले मैच में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बीच जबरदस्त भिड़ंत होगी, वहीं दूसरे मुकाबले में वेस्ट दिल्ली लायंस का सामना पुरानी दिल्ली 6 से होगा. दोनों मुकाबले दिल्ली के प्रसिद्ध अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. चारो टीमें अपनी लीग में बेहतर स्थिति हासिल करने के लिए जमकर मेहनत कर रही हैं और आज के मैच उनके लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं. जानिए कैसे टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप बनी कंपनियों के लिए बदकिस्मती, ड्रीम11 से पहले भी स्पॉन्सर का हो चुका है बंटाधार

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने हाल के मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है और वे अपनी इस रफ्तार को बनाए रखना चाहेंगे. उनके खिलाड़ियों का फॉर्म अच्छा चल रहा है और वे ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ जीत दर्ज कर प्वाइंट्स टेबल में अपनी मजबूती बनाए रखना चाहेंगे. वहीं दूसरी तरफ, वेस्ट दिल्ली लायंस भी अपने हाल के प्रदर्शन से काफी उत्साहित हैं और पुरानी दिल्ली 6 के सामने वे अपनी ताकत दिखाना चाहेंगे.

दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2025 आज के मैच कब और कहां खेले जाएंगे?

23 अगस्त (शनिवार) को दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2025 के दो रोमांचक मैच खेले जाएंगे. पहला मैच नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स बनाम ईस्ट दिल्ली राइडर्स भारतीय समयानुसार दोपहर 02:00 बजे से शुरू होगा, जिसका टॉस 01:30 बजे होगा. दूसरा मैच वेस्ट दिल्ली लायंस बनाम पुरानी दिल्ली 6 शाम 07:00 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस 06:30 बजे होगा. दोनों मैच दिल्ली के प्रमुख अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे.

दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के आज के दोनों मुकाबले भारत में स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क के चैनल पर उपलब्ध होंगे. टीवी पर DPL 2025 के मैच देखने के इच्छुक प्रशंसकों को लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए अपने केबल और डीटीएच प्लेटफॉर्म पर स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क के चैनल्स देख सकते हैं। इसके अलावा, कुछ लोकल चैनल्स पर भी मैच का प्रसारण हो सकता है.

दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2025 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर यह है कि DPL 2025 के आज के दोनों मैच भारत में लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन विकल्प के माध्यम से भी उपलब्ध होंगे. प्रशंसक नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स बनाम ईस्ट दिल्ली राइडर्स और वेस्ट दिल्ली लायंस बनाम पुरानी दिल्ली 6 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार स्ट्रीमिंग ऐप्स पर देख सकते हैं. हालांकि, प्रशंसकों को DPL 2025 क्रिकेट मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग तक पहुंचने के लिए संबंधित प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लेना होगा.