NDT vs CDK DPL 2025 Live Streaming: दिल्ली प्रीमियर लीग में आज न्यू दिल्ली टाइगर्स बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स होगी कांटे की टक्कर, यहां जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Delhi Tigers and Central Delhi Kings in Delhi Premier League Live Telecast: नई दिल्ली टाइगर्स बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स (NDT vs CDK) दिल्ली प्रीमियर लीग (Delhi Premier League) 2025 का 33वां मुकाबला 24 अगस्त (रविवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. नई दिल्ली टाइगर्स ने अपने पिछले मुकाबले में आउटर दिल्ली वारियर्स को 7 विकेट से हराकर शानदार वापसी की है. टाइगर्स इस समय पॉइंट्स टेबल में 6वें स्थान पर हैं, उनके नाम 3 जीत और 5 हार दर्ज हैं. इस सीज़न में हिम्मत सिंह टीम के टॉप रन स्कोरर रहे हैं, जिन्होंने अब तक 286 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में प्रिंस यादव ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और 8 विकेट चटकाए. एशिया कप में टीम इंडिया की जर्सी पर नहीं दिखेगा ड्रीम11? ऑनलाइन गेमिंग बिल के बाद फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ने छोड़ा स्पॉन्सरशिप राइट्स

आउटर दिल्ली वारियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 142/7 का स्कोर बनाया। प्रियंष आर्य ने 26 गेंदों में 36 रन बनाए, जबकि अंत के ओवरों में हर्ष त्यागी और शिवम शर्मा ने तेज़ रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचाया. जवाब में, शिवम गुप्ता और हिम्मत सिंह ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए टीम को जीत दिलाई. गुप्ता ने 59 रन बनाए जबकि हिम्मत सिंह ने 58 रन की पारी खेली. उनके अर्धशतकों की बदौलत न्यू दिल्ली टाइगर्स ने 16वें ओवर में 7 विकेट से मैच अपने नाम किया.

दूसरी ओर, सेंट्रल दिल्ली किंग्स इस समय पॉइंट्स टेबल में 2रे स्थान पर हैं और उनके नाम 5 जीत और 1 हार है. यश धुल टीम के शीर्ष रन स्कोरर हैं, जिन्होंने 364 रन बनाए हैं. उनके प्रमुख गेंदबाज मनी ग्रेवाल ने अब तक 12 विकेट लिए हैं. सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने अपने पिछले मैच में वेस्ट दिल्ली लायंस से सिर्फ 3 रन से हार का सामना किया. हालांकि यश धुल ने 74 और जोंटी सिड्हू ने 56 रन बनाए, पर टीम समय पर अहम विकेट खो बैठी और मैच गंवा बैठी.

न्यू दिल्ली टाइगर्स बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का मैच कब और कहां खेला जाएगा?

नई दिल्ली टाइगर्स बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स (NDT vs CDK) दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का 33वां मुकाबला 24 अगस्त (रविवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 02:00 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 01:30 बजे होगा।

न्यू दिल्ली टाइगर्स बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स DPL 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का न्यू दिल्ली टाइगर्स बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स मुकाबला भारत में स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क के चैनल्स पर लाइव प्रसारित किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमी अपने केबल या डीटीएच कनेक्शन पर स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क के चैनल्स ट्यून करके इस रोमांचक भिड़ंत का आनंद ले सकते हैं.

न्यू दिल्ली टाइगर्स बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स DPL 2025 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

ऑनलाइन दर्शकों के लिए यह मैच जियोहॉटस्टार (JioHotstar) स्ट्रीमिंग ऐप पर उपलब्ध होगा. प्रशंसक अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आसानी से इस मैच का लाइव एक्शन देख सकते हैं. हालांकि, लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद लेने के लिए संबंधित प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लेना अनिवार्य होगा.