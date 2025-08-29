Cricket Match Schedule For Today: 30 अगस्त को PAK, BAN समेत इन टीमों के बीच होगा क्रिकेट का महामुकाबला, जानिए सभी मुकाबलों का शेड्यूल और लाइव प्रसारण डिटेल्स
क्रिकेट मैच कार्यक्रम

International Cricket Match Schedule For Today: 30 अगस्त का दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक्शन से भरपूर रहेगा. घरेलू और फ्रेंचाइज़ी टूर्नामेंट्स के साथ-साथ कई बड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबले भी खेले जाएंगे. सबसे पहले न्यूज़ीलैंड A और साउथ अफ्रीका A के बीच पहला अनऑफिशियल वनडे मुकाबला प्रिटोरिया के त्शवाने टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय ओवल पर दोपहर 1:30 बजे (IST) खेला जाएगा. यूरोप में भी महिला क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा. नॉर्डिक महिला T20I कप 2025 में दिन के दौरान कई मुकाबले होंगे. डेनमार्क और स्वीडन की महिला टीमों के बीच चौथा मैच दोपहर 2:00 बजे (IST) कोपेनहेगन में खेला जाएगा, जबकि जर्मनी और नॉर्वे महिला टीमों की भिड़ंत शाम 7:30 बजे होगी. नीदरलैंड बनाम बांग्लादेश पहले टी20 मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, मौसम, पिच रिपोर्ट और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

ICC के बड़े टूर्नामेंट CWC चैलेंज लीग A में भी दो अहम मैच होंगे. केन्या का सामना कुवैत से और पापुआ न्यू गिनी का मुकाबला क़तर से होगा. दोनों मैच दोपहर 3:30 बजे (IST) निर्धारित हैं और वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की दिशा तय करने में अहम साबित होंगे. दिन के सबसे चर्चित मुकाबलों की बात करें तो शाम 5:30 बजे (IST) बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज़ का पहला मुकाबला सिलहट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. एशिया कप से ठीक पहले यह सीरीज़ बांग्लादेश के लिए एक बड़ी परीक्षा मानी जा रही है.

शाम और रात का रोमांच इंग्लैंड के द हंड्रेड टूर्नामेंट 2025 में देखने को मिलेगा. महिला वर्ग में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स विमेन और लंदन स्पिरिट विमेन के बीच एलीमिनेटर मैच शाम 6:45 बजे (IST) खेला जाएगा, जबकि पुरुष वर्ग में रात 10:30 बजे (IST) ट्रेंट रॉकेट्स और नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स आमने-सामने होंगे. दिन का समापन शारजाह में होने वाले UAE T20I ट्राई-सीरीज़ के दूसरे मुकाबले से होगा, जहां मेज़बान संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान भिड़ेंगे. यह मैच रात 8:30 बजे (IST) से शुरू होगा और इस सीरीज़ के लिए पाकिस्तान की योजनाओं और बेंच स्ट्रेंथ की झलक पेश करेगा.

30 अगस्त 2025 (शनिवार) की क्रिकेट शेड्यूल 

टूर्नामेंट मुकाबला स्थान समय (IST) प्रसारण / लाइव स्ट्रीमिंग
दलीप ट्रॉफी 2025 (क्वार्टर फाइनल, तीसरा दिन) सेंट्रल ज़ोन बनाम नॉर्थ ईस्ट ज़ोन (2nd QF) बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड B, बेंगलुरु सुबह 9:30 बजे  JioHotstar / टीवी – Sports18 नेटवर्क
दलीप ट्रॉफी 2025 (क्वार्टर फाइनल, तीसरा दिन) नॉर्थ ज़ोन बनाम ईस्ट ज़ोन (1st QF) बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड, बेंगलुरु सुबह 9:30 बजे लाइव स्ट्रीमिंग – JioCinema / टीवी – Sports18 नेटवर्क
ईस्टर्न यूरोप कप 2025 क्रोएशिया बनाम सर्बिया (3rd मैच) GB ओवल, स्ज़ोडलिगेट सुबह 11:30 बजे  YouTube/ICC.tv
ईस्टर्न यूरोप कप 2025 हंगरी बनाम सर्बिया (4th मैच) GB ओवल, स्ज़ोडलिगेट दोपहर 3:00 बजे  YouTube/ICC.tv
ईस्टर्न यूरोप कप 2025 हंगरी बनाम क्रोएशिया (5th मैच) GB ओवल, स्ज़ोडलिगेट शाम 6:30 बजे  YouTube/ICC.tv
न्यूज़ीलैंड A बनाम साउथ अफ्रीका A सीरीज़ साउथ अफ्रीका A बनाम न्यूज़ीलैंड A (1st अनऑफिशियल ODI) TUT ओवल, प्रिटोरिया दोपहर 1:30 बजे  YouTube/CSA
नॉर्डिक महिला टी20 कप 2025 डेनमार्क वीमेन बनाम स्वीडन वीमेन (4th मैच) अल्बर्टस्लुंड, कोपेनहेगन दोपहर 2:00 बजे  YouTube/ICC.tv
नॉर्डिक महिला टी20 कप 2025 फिनलैंड वीमेन बनाम नॉर्वे वीमेन (3rd मैच) इशोज़, वेजलेडेलन दोपहर 2:00 बजे  YouTube/ICC.tv
नॉर्डिक महिला टी20 कप 2025 जर्मनी वीमेन बनाम नॉर्वे वीमेन (6th मैच) अल्बर्टस्लुंड, कोपेनहेगन शाम 7:30 बजे  YouTube/ICC.tv
नॉर्डिक महिला टी20 कप 2025 डेनमार्क वीमेन बनाम फिनलैंड वीमेन (5th मैच) इशोज़, वेजलेडेलन शाम 7:30 बजे  YouTube/ICC.tv
केरल क्रिकेट लीग 2025 अदानी त्रिवेंद्रम रॉयल्स बनाम कालीकट ग्लोबस्टार्स (19वां मैच) ग्रीनफ़ील्ड स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम दोपहर 2:30 बजे  FanCode
केरल क्रिकेट लीग 2025 कोच्चि ब्लू टाइगर्स बनाम त्रिशूर टाइटंस (20वां मैच) ग्रीनफ़ील्ड स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम शाम 6:45 बजे  FanCode
यूपी प्रीमियर लीग 2025 गोरखपुर लायंस बनाम लखनऊ फ़ाल्कन्स (26वां मैच) एकाना स्टेडियम, लखनऊ दोपहर 3:00 बजे  JioCinema
यूपी प्रीमियर लीग 2025 काशी रुद्रास बनाम मेरठ मैवरिक्स (27वां मैच) एकाना स्टेडियम, लखनऊ शाम 7:30 बजे  JioHotstar
स्विट्ज़रलैंड दौरा ग्वेर्नसी 2025 ग्वेर्नसी बनाम स्विट्ज़रलैंड (1st T20I) किंग जॉर्ज V ग्राउंड, कैस्टल दोपहर 3:30 बजे  YouTube/ICC.tv
स्विट्ज़रलैंड दौरा ग्वेर्नसी 2025 ग्वेर्नसी बनाम स्विट्ज़रलैंड (2nd T20I) किंग जॉर्ज V ग्राउंड, कैस्टल रात 8:30 बजे  YouTube/ICC.tv
ICC CWC चैलेंज लीग A 2024-26 केन्या बनाम कुवैत (27वां मैच) ग्रेनविल, सेंट सेवियर दोपहर 3:30 बजे  ICC.tv
ICC CWC चैलेंज लीग A 2024-26 पापुआ न्यू गिनी बनाम क़तर (28वां मैच) फ़ार्मर्स ग्राउंड, सेंट मार्टिन दोपहर 3:30 बजे  ICC.tv
बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स टी20 सीरीज़ 2025 बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स (1st T20I) सिलहट स्टेडियम, सिलहट शाम 5:30 बजे  FanCode
द हंड्रेड वीमेंस 2025 नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स वीमेन बनाम लंदन स्पिरिट वीमेन (एलीमिनेटर) ओवल, लंदन शाम 6:45 बजे  Sony Sports Network / SonyLIV
दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम TBC (क्वालिफ़ायर 2) अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली शाम 7:00 बजे  FanCode
UAE टी20I ट्राई सीरीज़ 2025 UAE बनाम पाकिस्तान (2nd मैच) शारजाह क्रिकेट स्टेडियम रात 8:30 बजे  FanCode
द हंड्रेड मेन्स 2025 ट्रेंट रॉकेट्स बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स (एलीमिनेटर) ओवल, लंदन रात 10:30 बजे  Sony Sports Network / SonyLIV

नोट: प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी संबंधित अधिकार धारकों या प्लेटफॉर्म्स की आधिकारिक घोषणा के अनुसार बदल सकती है. अगर आप किसी विशेष मैच के स्कोर अपडेट या हाइलाइट्स के लिए लेटेस्टली वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं. दर्शक FanCode, JioHotstar, Sony LIV, या संबंधित ऐप पर जाकर अपने पसंदीदा मैचों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. कुछ स्ट्रीमिंग के लिए पास या सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता हो सकती है.