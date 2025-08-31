CDK vs WDL, DPL 2025 Final Live Streaming: दिल्ली प्रीमियर लीग के ख़िताब के लिए सेंट्रल दिल्ली किंग्स बनाम वेस्ट दिल्ली लायंस होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where to Watch Central Delhi Kings vs West Delhi Lions Live Telecast: वेस्ट दिल्ली लायंस बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स (WDL vs CDK) दिल्ली प्रीमियर लीग (Delhi Premier League) 2025 का फाइनल मुकाबला 31 अगस्त (रविवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. वेस्ट दिल्ली लायंस ने अपने पिछले मुकाबलों में शानदार वापसी करते हुए एलिमिनेटर और दूसरे क्वालिफायर में जीत दर्ज की है. टीम इस समय पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर रही, उनके नाम 4 जीत, 3 हार और 3 बारिश के कारण रद्द हुए मैच दर्ज हैं. इस सीज़न में कप्तान नितीश राणा ने बल्लेबाज़ी में कमाल किया और टीम को कई मुश्किल परिस्थितियों से जीत दिलाई. कौन हैं सलमान निज़ार? जानिए केरल के उस बल्लेबाज के बारे में जिसने KCL 2025 में कैलिकट ग्लोबस्टार्स के लिए 13 गेंदों में जड़े 11 छक्के

एलिमिनेटर में नितीश राणा ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के खिलाफ 55 गेंदों में नाबाद 135 रन बनाकर टीम को 202 रन के बड़े लक्ष्य तक पहुँचाया, जबकि दूसरे क्वालिफायर में उन्होंने 29 गेंदों में 45 रन बनाकर टीम को पूर्व चैंपियन ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ 140 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कराया. आयुष दोसाजा ने भी इस मैच में अर्धशतक जड़कर टीम की मदद की.

दूसरी ओर, सेंट्रल दिल्ली किंग्स इस समय पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर हैं और उनके नाम 7 जीत और 2 हार है, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ. उन्होंने पहले क्वालिफायर में ईस्ट दिल्ली राइडर्स को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई. कप्तान जोंटी सिड्हू की अगुवाई में टीम इस फाइनल में जीत के लिए तैयार है.

वेस्ट दिल्ली लायंस बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का मैच कब और कहां खेला जाएगा?

वेस्ट दिल्ली लायंस बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स (WDL vs CDK) दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल मुकाबला 31 अगस्त (रविवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 07:00 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 30 मिनट पहले होगा।

वेस्ट दिल्ली लायंस बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स DPL 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का वेस्ट दिल्ली लायंस बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स मुकाबला भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स पर लाइव प्रसारित किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमी अपने केबल या डीटीएच कनेक्शन पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल्स ट्यून करके इस रोमांचक फाइनल का आनंद ले सकते हैं.

वेस्ट दिल्ली लायंस बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स DPL 2025 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

ऑनलाइन दर्शकों के लिए यह मैच जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप पर लाइव उपलब्ध होगा. प्रशंसक अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आसानी से इस फाइनल का लाइव एक्शन देख सकते हैं. हालांकि, लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद लेने के लिए संबंधित प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लेना अनिवार्य है.