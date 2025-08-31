Who is Salman Nizar? कौन हैं सलमान निज़ार? जानिए केरल के उस बल्लेबाज के बारे में जिसने KCL 2025 में कैलिकट ग्लोबस्टार्स के लिए 13 गेंदों में जड़े 11 छक्के

Salman Nizar (Photo Credit:X@Abhishe49306856)

Who is Salman Nizar? टी20 फ्रेंचाइज़ी लीग्स ने क्रिकेटरों को अपने टैलेंट दिखाने और सुर्खियों में आने का शानदार मौका दिया है. यही वजह है कि अब घरेलू स्तर के कई खिलाड़ी भी बड़े मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं. केसीएल (KCL) 2025 का दूसरा सीज़न भी कुछ ऐसे ही नाम सामने ला रहा है, जिनमें से एक हैं केरल के बल्लेबाज सलमान निज़ार शामिल हैं. अदानी तिरुवनंतपुरम रॉयल्स और कैलिकट ग्लोबस्टार्स के बीच खेले गए मुकाबले में सलमान निज़ार ने अपने विस्फोटक अंदाज़ से तहलका मचा दिया हैं. 28 वर्षीय बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने महज 13 गेंदों पर 11 छक्के लगाते हुए क्रिकेटप्रेमियों को हैरान कर दिया. सलमान ने सिर्फ 26 गेंदों में नाबाद 86 रन बनाए, जिसमें आखिरी ओवर में ही 40 रन शामिल थे. उनकी इस धुआंधार पारी की बदौलत ग्लोबस्टार्स ने मैच पर पूरी तरह कब्ज़ा जमा लिया और निज़ार रातोंरात सुर्खियों में छा गए.

केसीएल 2025 में सलमान निज़ार शानदार फॉर्म में नज़र आ रहे हैं. उन्होंने अब तक 6 पारियों में 296 रन बनाए हैं और सीज़न के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने संजू सैमसन, सचिन बेबी और विष्णु विनोद जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया है.

सलमान निज़ार का क्रिकेटिंग सफर

सलमान निज़ार का क्रिकेट करियर नया नहीं है. वह पिछले 10 सालों से लगातार घरेलू सर्किट में खेल रहे हैं और अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूत आधार देते रहे हैं. आइए जानते हैं उनके क्रिकेट करियर से जुड़ी कुछ अहम बातें:

जन्म और शुरुआती जीवन : सलमान निज़ार का जन्म 30 जून 1997 को केरल के थलास्सेरी में हुआ था.

: सलमान निज़ार का जन्म 30 जून 1997 को केरल के थलास्सेरी में हुआ था. घरेलू क्रिकेट : वह केरल की घरेलू टीम से खेलते हैं और अंडर-14 और अंडर-16 स्तर से ही राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

: वह केरल की घरेलू टीम से खेलते हैं और अंडर-14 और अंडर-16 स्तर से ही राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. डेब्यू : सलमान ने 2015 में फर्स्ट-क्लास, 2017 में लिस्ट-ए और 2018 में टी20 डेब्यू किया.

: सलमान ने 2015 में फर्स्ट-क्लास, 2017 में लिस्ट-ए और 2018 में टी20 डेब्यू किया. फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड : उन्होंने 32 फर्स्ट-क्लास मैचों में 1471 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 40.86 है. इसमें दो शतक और सात अर्धशतक शामिल हैं.

: उन्होंने 32 फर्स्ट-क्लास मैचों में 1471 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 40.86 है. इसमें दो शतक और सात अर्धशतक शामिल हैं. रणजी ट्रॉफी 2024-25 : निज़ार ने केरल को पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने उस सीज़न में 628 रन बनाए थे.

: निज़ार ने केरल को पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने उस सीज़न में 628 रन बनाए थे. लिस्ट-ए और टी20 रिकॉर्ड : उन्होंने 26 लिस्ट-ए मैचों में 589 और 27 टी20 मुकाबलों में 450 रन बनाए हैं, जिनमें पांच अर्धशतक शामिल हैं.

: उन्होंने 26 लिस्ट-ए मैचों में 589 और 27 टी20 मुकाबलों में 450 रन बनाए हैं, जिनमें पांच अर्धशतक शामिल हैं. आईपीएल ट्रायल्स : निज़ार को आईपीएल 2025 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने ट्रायल के लिए बुलाया था, लेकिन उन्हें टीम में जगह नहीं मिल पाई.

: निज़ार को आईपीएल 2025 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने ट्रायल के लिए बुलाया था, लेकिन उन्हें टीम में जगह नहीं मिल पाई. दुलीप ट्रॉफी कॉल-अप: शानदार रणजी सीज़न के बाद उन्हें 2025 में दुलीप ट्रॉफी के लिए साउथ ज़ोन की टीम में चुना गया.

सलमान निज़ार की इस पारी ने उन्हें अचानक सुर्खियों में ला खड़ा किया है. उनके लंबे करियर में कई शानदार पारियां रही हैं, लेकिन KCL 2025 का यह तूफानी प्रदर्शन उन्हें एक नए मुकाम तक पहुंचा सकता है. क्रिकेट पंडितों का मानना है कि यदि वह ऐसे ही खेलते रहे तो भविष्य में आईपीएल जैसी लीगों में उन्हें निश्चित तौर पर जगह मिलेगी.