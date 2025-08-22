NDT vs ODW, DPL 2025 Live Streaming: दिल्ली प्रीमियर लीग में आज न्यू दिल्ली टाइगर्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स रोमांचक मुकाबला, यहां जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव एक्शन

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch New Delhi Tigers vs Outer Delhi Warriors Live Telecast: नई दिल्ली टाइगर्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स (NDT vs ODW) दिल्ली प्रीमियर लीग( Delhi Premier League) 2025 का 30वां मुकाबला 22 अगस्त (शुक्रवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जाएगा. दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में इस समय दोनों टीमें अंक तालिका के निचले हिस्से में मौजूद हैं, ऐसे में यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिहाज़ से बेहद अहम साबित होने वाला है. नई दिल्ली टाइगर्स फिलहाल सातवें स्थान पर हैं और उन्होंने पांच मैचों में केवल दो जीत दर्ज की है. कप्तान हिममत सिंह की अगुआई में टीम ने कई बार शानदार प्रदर्शन की झलक दिखाई है, लेकिन उस प्रदर्शन में निरंतरता की कमी रही है। यही कारण है कि अब टीम को लगातार अच्छे नतीजे निकालने की ज़रूरत है ताकि अंक तालिका में ऊपर चढ़ा जा सके. यूपी प्रीमियर लीग में आज डबल धमाका! जानिए नोएडा किंग्स बनाम कानपुर सुपरस्टार्स और लखनऊ फाल्कन्स बनाम गौर गोरखपुर लायंस मैच का कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

वहीं दूसरी ओर आउटर दिल्ली वॉरियर्स की स्थिति भी कुछ खास बेहतर नहीं है. सिद्धांत शर्मा की कप्तानी वाली यह टीम आठ मुकाबलों में से केवल दो ही जीत सकी है और पांच हार के साथ छठे स्थान पर है. टूर्नामेंट अब अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में वॉरियर्स के सामने वापसी करने का दबाव है. टीम को इस मैच में सकारात्मक खेल दिखाते हुए जीत हासिल करनी होगी ताकि प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रह सकें.

न्यू दिल्ली टाइगर्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 आज का मैच कब और कहां खेला जाएगा?

नई दिल्ली टाइगर्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स (NDT vs ODW) दिल्ली प्रीमियर लीग( Delhi Premier League) 2025 का 30वां मुकाबला 22 अगस्त (शुक्रवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 07:00 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 06:30 बजे होगा.

न्यू दिल्ली टाइगर्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स DPL 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का न्यू दिल्ली टाइगर्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स मुकाबला भारत में स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क के चैनल्स पर लाइव प्रसारित किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमी अपने केबल या डीटीएच कनेक्शन पर स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क के चैनल्स ट्यून करके इस रोमांचक भिड़ंत का आनंद ले सकते हैं.

न्यू दिल्ली टाइगर्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स DPL 2025 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

ऑनलाइन दर्शकों के लिए यह मैच जियोहॉटस्टार (JioHotstar) स्ट्रीमिंग ऐप पर उपलब्ध होगा. प्रशंसक अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आसानी से इस मैच का लाइव एक्शन देख सकते हैं. हालांकि, लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद लेने के लिए संबंधित प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लेना अनिवार्य होगा.