UPPL 2025 Live Streaming: यूपी प्रीमियर लीग में आज डबल धमाका! जानिए नोएडा किंग्स बनाम कानपुर सुपरस्टार्स और लखनऊ फाल्कन्स बनाम गौर गोरखपुर लायंस मैच का कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग(Credit:Instagram/t20uttarpradesh)

Where To Watch UPPL 2025 Live Telecast: उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 के रोमांचक सफर में आज दो बड़े मुकाबले होंगे जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पहले मैच में नोएडा किंग्स और कानपुर सुपरस्टार्स के बीच जबरदस्त भिड़ंत होगी, वहीं दूसरे मुकाबले में लखनऊ फाल्कन्स का सामना गौर गोरखपुर लायंस से होगा. दोनों मुकाबले लखनऊ केभारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. चारो टीमें अपनी लीग में बेहतर स्थिति हासिल करने के लिए जमकर मेहनत कर रही हैं और आज के मैच उनके लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं. यूपी टी20 लीग के ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड तड़के से जगमगाई शाम, तमन्ना भाटिया, जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इकाना स्टेडियम में लगाई आग

नोएडा किंग्स ने हाल के मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है और वे अपनी इस रफ्तार को बनाए रखना चाहेंगे. उनके खिलाड़ियों का फॉर्म अच्छा चल रहा है और वे कानपुर सुपरस्टार्स के खिलाफ जीत दर्ज कर प्वाइंट्स टेबल में अपनी मजबूती बनाए रखना चाहेंगे. वहीं दूसरी तरफ, लखनऊ फाल्कन्स भी अपने हाल के प्रदर्शन से काफी उत्साहित हैं और गौर गोरखपुर लायंस के सामने वे अपनी ताकत दिखाना चाहेंगे.

उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग(UPPL) 2025 आज के मैच कब और कहां खेले जाएंगे?

22 अगस्त(शुक्रवार) को उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग(UPPL) 2025 के दो रोमांचक मैच खेले जाएंगे. पहला मैच नोएडा किंग्स बनाम कानपुर सुपरस्टार्स भारतीय समयानुसार दोपहर 03:00 बजे से शुरू होगा, जिसका टॉस 02:30 बजे होगा. दूसरा मैच लखनऊ फाल्कन्स बनाम गौर गोरखपुर लायंस शाम 06:00 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस 05:30 बजे होगा. दोनों मैच लखनऊ के स्टेडियम इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे.

उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग(UPPL) 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 के आज के दोनों मुकाबले भारत में प्रसारण स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क के चैनल पर उपलब्ध होंगे. टीवी पर UPPL 2025 के मैच देखने के इच्छुक प्रशंसकों को लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए अपने केबल और डीटीएच प्लेटफॉर्म पर प्रसारण स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क के चैनल्स देख सकते हैं.

उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग(UPPL) 2025 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर यह है कि UPPL 2025 के आज के दोनों मैच भारत में लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन विकल्प के माध्यम से भी उपलब्ध होंगे. प्रशंसक नोएडा किंग्स बनाम कानपुर सुपरस्टार्स और लखनऊ फाल्कन्स बनाम गौर गोरखपुर लायंस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार स्ट्रीमिंग ऐप्स पर देख सकते हैं. हालांकि, प्रशंसकों को UPPL 2025 क्रिकेट मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग तक पहुंचने के लिए संबंधित प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लेना होगा.