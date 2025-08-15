Fact Check: क्या इरफान पठान ने रोहित शर्मा की आलोचना करने पर IPL 2025 की कमेंट्री पैनल से हटाए जाने का किया दावा? जानिए क्या हैं वायरल दावें की सच्चाई

इरफान पठान और रोहित शर्मा(Photo credits: X/@SATISHMISH78)

Fact Check: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान को लेकर सोशल मीडिया पर हाल ही में दावा किया गया कि उन्हें रोहित शर्मा की आलोचना करने की वजह से IPL 2025 की कमेंट्री पैनल से हटा दिया गया. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उन्हें कुछ खिलाड़ियों के प्रति व्यक्तिगत पक्षपात के आरोप के चलते शामिल नहीं किया गया. रिपोर्ट के अनुसार, इरफान का कुछ खिलाड़ियों से सालों पहले मतभेद हुआ था और इसका असर उनकी ऑन-एयर टिप्पणियों में दिखा. IPL के पिछले कई सीज़न में नियमित रूप से कमेंट्री करते दिखने वाले इरफान इस बार पैनल में नज़र नहीं आए, जिससे यह अटकलें और तेज़ हो गईं. कौन हैं सानिया चंदोक? जानिए अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर और बिजनेस टाइकून रवि घई की पोती के बारे में सबकुछ

हालांकि, इरफान पठान ने खुद इन आरोपों और अटकलों पर प्रतिक्रिया दी. द लल्लनटॉप को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके लिए कमेंट्री और ब्रॉडकास्टिंग का मतलब सिर्फ क्रिकेट की सही और निष्पक्ष विश्लेषण देना है. उन्होंने यह भी साफ किया कि रोहित शर्मा के टेस्ट फॉर्म को लेकर उनकी टिप्पणी को गलत संदर्भ में वायरल किया गया और इसे IPL 2025 कमेंट्री पैनल से उनके बाहर होने से जोड़ना बिल्कुल गलत है. इरफान ने कहा कि वे अब अपने यूट्यूब चैनल के जरिए क्रिकेट विश्लेषण जारी रख रहे हैं और किसी भी खिलाड़ी के प्रति उनके मन में कोई व्यक्तिगत पक्षपात नहीं है.

क्या रोहित शर्मा की आलोचना करने पर इरफान पठान को IPL कमेंट्री पैनल से किया गया बाहर

आपको याद होगा कि IPL 2025 में इरफ़ान पठान को कमेंट्री पैनल से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद कई सवाल उठे थे, अब लल्लनटॉप को दिए एक इंटरव्यू में इरफ़ान पठान ने इसका खुलासा किया है कि ऐसा क्यों हुआ? इरफ़ान पठान ने कहा कि "भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की आलोचना करने के कारण मुझे… pic.twitter.com/EeG9b7lPBv — Jaiky Yadav (@JaikyYadav16) August 14, 2025

एक और समान दावा

सच्चाई सामने आ गई! ⚡️ इरफ़ान पठान ने खुलासा किया कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की आलोचना करने की वजह से उन्हें IPL 2025 की कमेंट्री से बाहर किया गया। बेबाक और सच बोलने वाले EX-क्रिकेटर को चुप कराने की कोशिश! क्रिकेट में भी अब डर का माहौल? 🤔 pic.twitter.com/X8XCg02Mwt — Nunu (@Dreams_realites) August 14, 2025

क्या इरफान पठान ने रोहित शर्मा को 'बोझ' कहा?

Irfan Pathan confirms he was removed from commentary upon complaint from Rohit Sharma’s PR agency for calling Rohit a “burden” on the teampic.twitter.com/ZG0OS9Hdkj — Abhinav (@KohliArchives) August 14, 2025

रोहित शर्मा की आलोचना करने पर IPL 2025 की कमेंट्री पैनल से बाहर किए जाने का दावा पूरी तरह गलत है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है. इंटरव्यू में जब एंकर ने इरफान पठान से पूछा कि किसकी आलोचना करने पर उन्हें IPL 2025 की कमेंट्री पैनल से बाहर किया गया, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया और इस पर सफाई दी. इरफान ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, “अब किसको क्रिटिसाइज़ करने से ये बाहर कर दिया, ये तो जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है.”

इरफान पठान ने कमेंटेटर्स और ब्रॉडकास्टर्स की भूमिका पर बात करते हुए कहा, “मेरा मानना है कि कमेंटेटर्स का काम सिर्फ जो दिख रहा है वही बताना नहीं, बल्कि उसके पीछे की कहानी और कारण भी बताना है. अगर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करे तो उसकी तारीफ करो, और अगर नहीं कर पाए तो आलोचना करो. कमेंटेटर की जिम्मेदारी खिलाड़ी के प्रति नहीं बल्कि दर्शकों के प्रति होती है.”

इरफान पठान ने आईपीएल 2025 में कमेंट्री में जगह न मिलने, ग्रेग चैपल और अन्य मुद्दों पर खुलकर बात की

इरफान पठान ने रोहित शर्मा को लेकर अपनी टिप्पणी पर भी बात की. उन्होंने कहा, “रोहित शर्मा एक शानदार व्हाइट-बॉल खिलाड़ी हैं, लेकिन उस साल टेस्ट क्रिकेट में उनका औसत सिर्फ 6 था. इसलिए हमने कहा कि अगर रोहित कप्तान नहीं होते, तो उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलती.” हालांकि, इरफान का कहना था कि विवाद उनकी आलोचना नहीं, बल्कि सिडनी टेस्ट के दौरान रोहित की तारीफ को लेकर हुआ, जब ‘हिटमैन’ ने खराब फॉर्म के कारण खुद को टीम से बाहर रखा था और लोगों ने उनकी प्रशंसा को ‘ओवर द टॉप’ मान लिया.

इरफान ने आगे कहा, “जब रोहित भी आए, तो वो हमारे मेहमान थे. इसे ऐसे दिखाया गया जैसे हम उनका समर्थन कर रहे हों, लेकिन वही मैं था जिसने कहा था कि वह (खराब फॉर्म के चलते) प्लेइंग इलेवन में जगह के हकदार नहीं हैं और उन्हें इसके लिए संघर्ष करना चाहिए.” इरफान पठान ने हार्दिक पांड्या से किसी भी तरह की दुश्मनी की अफवाहों को भी खारिज किया और कहा कि यह सच नहीं है. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या हार्दिक पांड्या पर उनकी आलोचना ही IPL 2025 की कमेंट्री पैनल से बाहर होने की वजह बनी.