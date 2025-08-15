Who Is Saaniya Chandhok? कौन हैं सानिया चंदोक? जानिए अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर और बिजनेस टाइकून रवि घई की पोती के बारे में सबकुछ

सानिया चंडोक, अर्जुन और सारा तेंदुलकर(Photo credit: Instagram @mrpawsin and @saratendulkar)

Who Is Saaniya Chandhok? क्रिकेट जगत में हाल ही में एक बड़ी खुशखबरी आई है जब सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने 13 अगस्त 2025 को सानिया चंदोक के साथ सगाई की. यह समाचार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन हैं यह सानिया चंदोक जिन्होंने भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटिंग परिवार में जगह बनाई है. सानिया चंदोक मुंबई के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं. रवि घई ग्रेविस ग्रुप के चेयरमैन हैं और मुंबई के सबसे प्रभावशाली बिजनेसमैन में से एक माने जाते हैं. घई परिवार का व्यापारिक साम्राज्य हॉस्पिटैलिटी और फूड इंडस्ट्री में फैला हुआ है. उनके पास मुंबई के मरीन ड्राइव पर स्थित प्रसिद्ध इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है, साथ ही क्वालिटी आइसक्रीम और ब्रुकलिन क्रीमरी जैसे मशहूर ब्रांड भी उनके स्वामित्व में हैं. अर्जुन तेंदुलकर और सारा की उम्र में कितना अंतर है? सचिन के बच्चों के बारे में जानें सब कुछ

कौन है सानिया चंदोक

दिलचस्प बात यह है कि सानिया और अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर पुराने दोस्त हैं. सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें हैं जो दर्शाती हैं कि दोनों का दोस्ती का रिश्ता कई सालों से चला आ रहा है. हाल ही में सारा के पिलाटेस अकादमी के उद्घाटन में सानिया भी शामिल हुईं. प्राइवेट पर्सनैलिटी

सानिया अपनी निजी जिंदगी को मीडिया से दूर रखती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर केवल 805 फॉलोअर्स हैं, जहां अर्जुन और सारा दोनों उन्हें फॉलो करते हैं. वे मुख्यतः अपने पेट्स और बिजनेस से जुड़ी पोस्ट्स साझा करती हैं.

सानिया चंदोक की शिक्षा और व्यक्तित्व

सानिया की शिक्षा अत्यंत प्रभावशाली है. उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित बीडी सोमानी इंटरनेशनल स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) से 2020 में बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की. 2024 में उन्होंने वर्ल्डवाइड वेटरिनरी सर्विस से वेटरिनरी टेक्निशियन का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया. अपने परिवार के बिजनेस साम्राज्य से अलग, सानिया ने 2022 में अपना स्वतंत्र व्यापार शुरू किया. वे मिस्टर पॉज़ पेट स्पा एंड स्टोर LLP की संस्थापक और निदेशक हैं, जो मुंबई स्थित एक प्रीमियम पेट केयर और ग्रूमिंग कंपनी है. जानवरों के प्रति उनका प्रेम और वेटरिनरी बैकग्राउंड इस बिजनेस की मजबूत नींव है.

परिवारिक संपत्ति और नेट वर्थ

ग्रेविस फूड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹624 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो पिछले साल से 20% की बढ़ोतरी दर्शाता है. कंपनी की ऑथोराइज़्ड कैपिटल ₹2.23 करोड़ है। सानिया की अनुमानित व्यक्तिगत नेट वर्थ $100,000-$500,000 के बीच है.