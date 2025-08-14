Sara And Arjun Tendulkar Age Difference: अर्जुन तेंदुलकर और सारा की उम्र में कितना अंतर है? सचिन के बच्चों के बारे में जानें सब कुछ

(Photo : X)

'क्रिकेट के भगवान' कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का नाम तो बच्चा-बच्चा जानता है, लेकिन उनके बच्चे, सारा तेंदुलकर (Sara Tendulkar) और अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) भी अब अपनी-अपनी दुनिया में पहचान बना रहे हैं. 13 अगस्त 2025 को अर्जुन ने अपनी मंगेतर सानिया चंडोक ( Saaniya Chandhok) से एक निजी समारोह में सगाई कर ली. सानिया मुंबई के एक बड़े और प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखती हैं. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि इन दोनों भाई-बहन में उम्र का कितना फासला है और कौन बड़ा है. चलिए, आज हम आपको सचिन के बच्चों के बारे में सब कुछ आसान भाषा में बताते हैं, साथ ही अर्जुन की जिंदगी से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी भी साझा करते हैं.

सारा और अर्जुन में कौन है बड़ा?

सचिन और अंजलि तेंदुलकर की बड़ी संतान उनकी बेटी सारा तेंदुलकर हैं. सारा का जन्म 12 अक्टूबर 1997 को मुंबई में हुआ था. वहीं, उनके छोटे भाई अर्जुन तेंदुलकर का जन्म 24 सितंबर 1999 को हुआ. इस हिसाब से, सारा अर्जुन से लगभग 2 साल बड़ी हैं. आज (14 अगस्त 2025) की तारीख में सारा 27 साल की हैं, जबकि अर्जुन 25 साल के हैं.

सारा तेंदुलकर: फैशन और हेल्थ की दुनिया में एक चमकता सितारा

सचिन की लाडली सारा तेंदुलकर आज एक मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं.

पढ़ाई-लिखाई: सारा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के प्रतिष्ठित धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की. इसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए लंदन चली गईं, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL) से बायोमेडिकल साइंसेज में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. स्वास्थ्य और पोषण में उनकी गहरी रुचि यहीं नहीं रुकी. उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से क्लिनिकल एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में मास्टर्स (MSc) भी किया है.

करियर: पढ़ाई पूरी करने के बाद सारा ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा. 2021 में उन्होंने मशहूर ब्रांड 'अजियो लक्स' के एक ऐड कैंपेन से अपना डेब्यू किया. इसके बाद वह मेबेलिन और लक्मे जैसे कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में भी नजर आईं. इंस्टाग्राम पर लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं, जहाँ वह कई नामी ब्रांड्स को प्रमोट करती हैं. हाल ही में उन्हें अपने पिता की 'सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन' में डायरेक्टर के तौर पर भी नियुक्त किया गया है, जहां वह स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Sara Tendulkar (@saratendulkar)

सारा तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े पर्यटन अभियान "कम एंड से जी'डे" (Come and Say G'day) का ब्रांड एंबेसडर बनी हैं. यह अभियान ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत सहित विभिन्न देशों के पर्यटकों को ऑस्ट्रेलिया आने के लिए प्रोत्साहित करना है. सारा तेंदुलकर इस अभियान के भारतीय चेहरे के रूप में काम करेंगी और ऑस्ट्रेलिया की सुंदरता, संस्कृति और अनुभवों को बढ़ावा देंगी.

अर्जुन तेंदुलकर: पिता के नक्शेकदम पर क्रिकेट

अर्जुन तेंदुलकर ने अपने पिता की तरह क्रिकेट को ही अपना करियर चुना है. हालांकि, वह अपने पिता से अलग एक बाएं हाथ के तेज-मध्यम गति के गेंदबाज और निचले क्रम के बल्लेबाज हैं.

क्रिकेट करियर: 6 फुट 3 इंच लंबे अर्जुन ने 2018 में श्रीलंका के खिलाफ भारत की अंडर-19 टीम के लिए डेब्यू किया था. घरेलू क्रिकेट में उन्होंने मुंबई टीम से शुरुआत की, लेकिन अधिक मौके पाने के लिए वह 2022 में गोवा की टीम से जुड़ गए. गोवा के लिए खेलते हुए अपने पहले ही रणजी ट्रॉफी मैच में उन्होंने राजस्थान के खिलाफ शानदार शतक (120 रन) जड़ा था.

View this post on Instagram A post shared by Sara Tendulkar fan page 🧿 (@saratendulkar_ig)

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अर्जुन 2021 से मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा हैं. उन्हें अपना आईपीएल डेब्यू करने का मौका 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मिला.

अर्जुन तेंदुलकर की नई पारी: सानिया चंडोक से हुई सगाई

हाल ही में अर्जुन तेंदुलकर की जिंदगी में एक नया अध्याय जुड़ा है. 13 अगस्त 2025 को अर्जुन ने अपनी मंगेतर सानिया चंडोक से एक निजी समारोह में सगाई कर ली. सानिया मुंबई के एक बड़े और प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखती हैं. वह मशहूर उद्योगपति रवि घई की पोती हैं, जिनका परिवार हॉस्पिटैलिटी और फूड इंडस्ट्री में एक जाना-माना नाम है. वे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और 'ब्रुकलिन क्रीमरी' आइसक्रीम ब्रांड के मालिक हैं.

सानिया खुद भी एक बिजनेसवुमन हैं और मुंबई में एक पेट ग्रूमिंग स्टोर चलाती हैं. खास बात यह है कि सानिया और अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर के बीच बहुत गहरी दोस्ती है. सारा अक्सर अपने सोशल मीडिया पर सानिया के साथ तस्वीरें साझा करती रही हैं, जिससे पता चलता है कि दोनों परिवारों के बीच यह रिश्ता नया नहीं है.

संक्षेप में, सचिन तेंदुलकर के दोनों बच्चे, सारा और अर्जुन, अपने-अपने चुने हुए क्षेत्रों में मेहनत कर रहे हैं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं. जहां सारा फैशन और स्वास्थ्य की दुनिया में नाम कमा रही हैं, वहीं अर्जुन क्रिकेट के मैदान पर अपनी पहचान बना रहे हैं.