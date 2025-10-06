Fact Check: क्या कोलंबो में IND-W बनाम PAK-W महिला वर्ल्ड कप मैच देखने पहुंची सारा तेंदुलकर? जानिए वायरल तस्वीर की सच्चाई
Sara Tendulkar (Photo credit: X)

Pakistan Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मुकाबला 05 अक्टूबर (रविवार) को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला गया. जिसमें दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला. यह चल रहे आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 का छठा मैच था और निश्चित रूप से एक रोमांचक मुकाबला साबित हुआ, जिसमें दोनों टीमों ने जमकर मुकाबला किया, हालांकि बारिश का खतरा थोड़ा बना हुआ था. अंततः मौसम ने कोई व्यवधान नहीं डाला और उम्मीद के मुताबिक, भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से हराकर आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 में अपनी दूसरी जीत दर्ज की. भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 88 रनों से लगातार 12वीं बार हराया, क्रांति गौड़, दीप्ति शर्मा ने झटकें 3-3 विकेट, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

लेकिन इसी बीच, कोलंबो में खेले गए इस IND-W बनाम PAK-W मुकाबले के दौरान सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल होने लगी, जिसमें दावा किया गया कि सारा तेंदुलकर मैच देखने स्टेडियम पहुंची थीं. सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस तस्वीर में सारा तेंदुलकर दो अन्य लोगों के बीच बैठी नजर आ रही थीं और वे ध्यानपूर्वक IND-W बनाम PAK-W आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मैच देख रही थीं. ‘sarcastic_us’ नाम के एक एक्स (X) यूजर ने तस्वीर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, "सारा तेंदुलकर भारत टीम का समर्थन करने के लिए स्टैंड्स में," और देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गया, जहां कई अन्य यूजर्स ने भी इसी तरह के दावे किए.

लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सच में सारा तेंदुलकर कोलंबो में IND-W बनाम PAK-W आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 मैच देखने पहुंची थीं? इस लेख में हम इसी वायरल दावे की सच्चाई पर नजर डालेंगे

सारा तेंदुलकर की वायरल तस्वीर

इसी तरह का फर्जी दावा करने वाली एक और तस्वीर

क्या सारा तेंदुलकर ने IND-W बनाम PAK-W महिला वर्ल्ड कप 2025 मैच में भाग लिया? 

नहीं, सारा तेंदुलकर भारत महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के बीच खेले गए ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 मैच में उपस्थित नहीं थीं, जो कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में हुआ था. पहली बात, कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है जो यह दर्शाए कि सारा तेंदुलकर आर. प्रेमदासा स्टेडियम में IND-W बनाम PAK-W ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 मैच देखने के लिए मौजूद थीं, और इसे किसी भरोसेमंद स्रोत ने रिपोर्ट भी नहीं किया है. दूसरी बात, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वह तस्वीर ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 की नहीं है, बल्कि यह दो साल पहले भारत में आयोजित पुरुषों के ODI वर्ल्ड कप की है। इसे GrokAI द्वारा भी क्रॉस-वेरीफाई किया गया है.

ग्रोक एआई ने की पुष्टि कि वायरल सारा तेंदुलकर की तस्वीर पुरानी

हाँ, यह तस्वीर वास्तव में भारत बनाम श्रीलंका 2023 वनडे विश्व कप मैच की है, जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, उस समय LatestLY ने इस पर खबरें प्रकाशित की थीं. सारा तेंदुलकर के आईसीसी विश्व कप 2023 में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में मौजूद होने की पूरी तस्वीर में टूर्नामेंट का लोगो दिखाई देता है, जिसे आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के IND-W बनाम PAK-W मैच के दौरान वायरल हुई तस्वीर से हटा दिया गया है. इन दोनों तस्वीरों में सारा तेंदुलकर की पोशाक, उनके पास बैठे लोग और पीछे का दृश्य बिल्कुल एक जैसा है. दरअसल, उस मैच की वायरल तस्वीरों और वीडियोज़ में देखा गया था कि शुभमन गिल के आउट होने पर सारा तेंदुलकर निराश नजर आईं और उनके आउट होने के बाद उन्होंने उन्हें खड़े होकर तालियां भी बजाईं.

सारा तेंदुलकर ने शुभमन गिल के लिए खड़े होकर बजाईं तालियां

वहीं, IND-W बनाम PAK-W ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 मैच की बात करें तो भारत महिला क्रिकेट टीम की पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम पर जीत ने एशियाई प्रतिद्वंदी के खिलाफ 'ब्लू महिलाओं' का रिकॉर्ड 12-0 तक बढ़ा दिया. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक सभी 12 महिला वनडे मैच जीते हैं और यह मुकाबला पूरी तरह से एकतरफा रहा है.