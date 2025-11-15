VIDEO: 'सारा तेंदुलकर से शादी कब होगी?' मैच के दौरान फैन ने शुभमन गिल के पापा से पूछा सीधा सवाल, मिला ये मजेदार जवाब
Photo : X

नई दिल्ली: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के मशहूर ईडन गार्डन्स मैदान पर टेस्ट मैच चल रहा है. ज़ाहिर है, कप्तान शुभमन गिल का होम ग्राउंड (IPL में KKR के लिए खेलने के नाते) है, तो फैंस का जोश भी हाई था. मैच देखने के लिए शुभमन गिल के पापा, श्री लखविंदर सिंह भी स्टेडियम पहुंचे थे. लेकिन वहां उनके साथ एक ऐसा वाकया हो गया, जिसकी शायद उन्होंने भी उम्मीद नहीं की होगी.

फैन ने पूछा 'शादी' पर सवाल

हुआ ये कि लखविंदर सिंह जी अपनी सीट पर एक बच्चे के साथ बैठकर आराम से मैच का मज़ा ले रहे थे. तभी एक फैन (शायद कुछ ज़्यादा ही उत्साही) उनके पास पहुंच गया. फैन ने पहले तो अदब से नमस्ते किया, लेकिन अगले ही पल उसने जो सवाल पूछा, वो सीधे गिल की पर्सनल लाइफ से जुड़ा था.

फैन ने पूछा, "अंकल, शुभमन की शादी कब करा रहे हो?"

...और फिर आया 'सारा' का नाम

इस अचानक और निजी सवाल पर गिल के पापा चौंके नहीं, बल्कि मुस्कुरा दिए. उन्होंने बहुत शांति से जवाब दिया कि शादी का फैसला पूरी तरह से शुभमन पर ही छोड़ा गया है और परिवार की तरफ से इस बारे में कोई दबाव नहीं है.

लेकिन वो फैन इतने पर ही नहीं रुका. उसने अगला सवाल और भी चटपटा पूछ लिया. फैन ने मज़ाकिया अंदाज़ में पूछा, "क्या शादी सारा तेंदुलकर से होगी?"

जैसा कि सब जानते हैं, शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर के कथित रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर हमेशा ही ज़ोरदार चर्चाएं चलती रहती हैं.

वीडियो हो गया वायरल

फैन ने इस पूरी बातचीत का एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया और उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया. बस, फिर क्या था. ये क्लिप आग की तरह फैल गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. लोग इस वीडियो पर खूब मज़े ले रहे हैं और गिल के पापा के शांत जवाब की तारीफ भी कर रहे हैं.

उधर गिल ने बनाया 'टॉस' का अनोखा रिकॉर्ड

एक तरफ जहां स्टेडियम में उनके पापा फैन के सवालों का सामना कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर मैदान पर कप्तान शुभमन गिल एक अलग ही रिकॉर्ड बना रहे थे.

इस मैच में टॉस हारते ही शुभमन गिल लगातार आठ टेस्ट मैचों में टॉस हारने वाले कप्तान बन गए. ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे कोई भी कप्तान याद नहीं रखना चाहेगा. हालांकि, गिल ने इस पर मज़ाक करते हुए कहा कि शायद उन्हें अपनी कप्तानी का पहला सफल टॉस 2027 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ही मिलेगा.