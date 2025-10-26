Instagram से कितना कमा रही हैं Sara Tendulkar? एक पोस्ट के लेती हैं 30 लाख तक, बनीं इंडिया की टॉप इंफ्लुएंसर

Sara Tendulkar's Instagram Income (Photo- Instagram)

Sara Tendulkar's Instagram Income: भारतीय क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की बेटी सारा तेंदुलकर इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं. सारा अब सिर्फ "सचिन की बेटी" ही नहीं, बल्कि खुद एक सफल फैशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर (Lifestyle Influencer) भी बन गई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सारा एक इंस्टाग्राम पोस्ट (Instagram Post) के लिए 25 से 30 लाख रुपये लेती हैं, जिससे वह भारत की सबसे महंगी सोशल मीडिया हस्तियों में से एक बन गई हैं.

सारा के इंस्टाग्राम पर 87 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनके फिटनेस वीडियो, ट्रैवल फोटोज और फैशन शूट्स को लाखों लोग पसंद करते हैं.

ये भी पढें: Fact Check: क्या कोलंबो में IND-W बनाम PAK-W महिला वर्ल्ड कप मैच देखने पहुंची सारा तेंदुलकर? जानिए वायरल तस्वीर की सच्चाई

सारा की कुल संपत्ति कितनी है?

कई बड़े ब्रांड्स सारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पोस्ट्स पर एंगेजमेंट बेहद जबरदस्त होती है. सारा की कुल संपत्ति करीब 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. वह न सिर्फ ब्रांड प्रमोशन से, बल्कि मॉडलिंग और अपने बिजनेस से भी पैसा कमाती हैं. उन्होंने "Sara Planners" नाम से एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया, जो कस्टम डायरी और प्लानर बेचता है.

मॉडलिंग की शुरुआत कब से की?

सारा ने 2021 में एजियो लक्स के लिए मॉडलिंग में शुरुआत की और बाद में कोरियाई ब्यूटी ब्रांड लैनिगे (Korean beauty brand Laneige) के साथ काम किया. वह हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन अभियान "Come and Say Goodday" की ब्रांड एंबेसडर बनीं, जो ₹1,000 करोड़ से ज्यादा की एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है.

रजिस्टर्ड न्यूट्रिशन एसोसिएट हैं सारा

यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से क्लिनिकल और पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाली सारा एक रजिस्टर्ड न्यूट्रिशन एसोसिएट (ANutr) भी हैं. वह सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन की निदेशक भी हैं, जो स्वास्थ्य, खेल और शिक्षा से जुड़े सामाजिक कार्यों पर केंद्रित है.

सारा की सफलता इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है. अपनी बुद्धिमत्ता, सादगी और कड़ी मेहनत से वह देश की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई हैं.

Source: NDTV