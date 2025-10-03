Snake At India Women's Team Training Session: कोलंबो में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग सत्र के दौरान ग्राउंड पर दिखा सांप, खिलाड़ियों में मचा हड़कंप- रिपोर्ट

India Women's National CricketTeam vs Pakistan Women's National Cricket Team: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ICC महिला विश्व कप 2025 का यह मैच 5 अक्टूबर( रविवार) को कोलंबो के आर. प्रेमादासा स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोलंबो स्थित आर. प्रेमादासा स्टेडियम में प्रशिक्षण सत्र के दौरान एक सांप दिखाई दिया. “वुमेन इन ब्लू” ICC महिला विश्व कप 2025 के अपने दूसरे मैच में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ने जा रही हैं, और इस दौरान उन्हें एक अप्रत्याशित मेहमान सांप देखने को मिला. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) की रिपोर्ट के अनुसार, यह एक सामान्य सांप था जिसे स्थानीय भाषा सिन्हालेस में 'गरंडिया' कहा जाता है. फैंस के लिए खुशखबरी! ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी तय- रिपोर्ट
PTI की रिपोर्ट के अनुसार, यह सांप स्टेडियम के नालियों और स्टैंड में देखा गया, जब भारत महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मैच की तैयारी कर रहे थे. खास बात यह रही कि इस सांप को देखने के बावजूद भारतीय टीम के खिलाड़ियों में डर नहीं पाया गया. बल्कि इसे एक मनोरंजक अनुभव के रूप में लिया गया. स्टेडियम के एक अधिकारी ने PTI से कहा, “यह जहरीला नहीं है. यह नहीं काटता. यह एक गरंडिया है, बस चूहों की तलाश में घूम रहा है.”
ICC महिला विश्व कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की शुरुआत बिल्कुल अलग रही हैं. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 30 सितंबर को अपने पहले मैच में श्रीलंका को हराकर विजयी शुरुआत की थी. यह मुकाबला गुवाहाटी में बारिश प्रभावित रहा था। वहीं, पाकिस्तान को अपने अभियान के पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा था.