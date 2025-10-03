Virat Kohli, Rohit Sharma Return: फैंस के लिए खुशखबरी! ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी तय- रिपोर्ट

विराट कोहली और रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

Virat Kohli, Rohit Sharma Return: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के स्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह दिग्गज जोड़ी ऑस्ट्रेलिया(Australia) के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल की जाएगी. रोहित शर्मा और विराट कोहली आखिरी बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में नजर आए थे, जहां भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता था. इसके बाद दोनों ने आईपीएल 2025 में हिस्सा लिया और तब से क्रिकेट मैदान से दूर थे. मई 2025 में दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी. इससे पहले, भारत के टी20 वर्ल्ड कप 2024 (बारबाडोस) जीतने के बाद दोनों ने टी20 इंटरनेशनल से भी सन्यास ले लिया था.

क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा 4 अक्टूबर को की जाएगी और उसका सबसे बड़ा आकर्षण होगा विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम इंडिया की जर्सी में वापसी करने जा रहे हैं. यह भी उम्मीद की जा रही है कि रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान बने रहेंगे, जहां उन्होंने बतौर लीडर कई सफलताएं हासिल की हैं. दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया वही जगह है जहां दोनों ने साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में अपना आखिरी मैच खेला था.

टीम इंडिया अक्टूबर-नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी, जहां तीन मैचों की वनडे और टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. दूसरा और तीसरा वनडे क्रमशः 23 अक्टूबर को एडिलेड और 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा. इसके बाद टी20 सीरीज 29 अक्टूबर से शुरू होगी. भारत की आखिरी टी20 सीरीज एशिया कप 2025 थी, जहां सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम ने एक भी मैच गंवाए बिना खिताब अपने नाम किया था.