US Open Hat Snatcher Identified As Polish CEO: यूएस ओपन में एक युवा फैन से टेनिस स्टार कामिल मजक्रज़क द्वारा ऑटोग्राफ की हुई टोपी छीनने वाले की पहचान पोलिश करोड़पति पियोत्र स्ज़ेरेक के रूप में की गई है. गुरुवार की रात जब यह घटना सामने आई तो नौवीं वरीयता प्राप्त करेन खाचानोव पर अपनी जीत से उत्साहित माजक्रज़क ने शनिवार को द पोस्ट में स्ज़ेरेक की पहचान की पुष्टि की और कहा कि वह शुरू में अब वायरल हो रहे स्नफू से अनभिज्ञ थे. वहीं, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा हैं. मैच के बाद, माजक्रज़क ने मैदान के किनारे अपने प्रशंसकों से मुलाकात की. कई युवा प्रशंसक उनसे मिलने के लिए इकट्ठा हुए थे, और एक लड़का ख़ास तौर पर भाग्यशाली रहा जब पोलिश खिलाड़ी ने अपनी टोपी उतारकर उसे दे दी. हालाँकि, लड़के के बगल में खड़े एक आदमी ने टोपी छीन लिया. इसके बाद कामिल माजक्रज़क ने उस युवा फैन से मुलाकात की.

हैट स्नैचिंग मामले के बाद कामिल माजक्रज़क ने छोटे फैन से की मुलाकात:

Man at US Open steals hat that Kamil Majchrzak was trying to give to a kid. The tennis star is now trying to find the kid to make him whole. Anyone know the man who stole the hat? He should apologize and give it back.pic.twitter.com/mUA1RA8OU4 — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) August 29, 2025

TERRIBLE! Pro tennis player attempts to give a hat to a child at the US Open. An adult steps in and vultures it. Who does this? Should there be any punishment? pic.twitter.com/Fgzf591jLa — Don Lewis (@DonLew87) August 29, 2025

Kamil Majchrzak found Brock 👏🏻pic.twitter.com/Qy3ts7meZS — Collato (@Collato10) August 31, 2025

