Novak Djokovic vs Taylor Fritz US Open 2025 Men’s Singles Semi-Final: 3 सितंबर को नोवाक जोकोविच बनाम टेलर फ्रिट्ज़ पुरुष एकल सेमीफाइनल मैच देखने के लिए एमएस धोनी ने यूएस ओपन 2025 टूर्नामेंट देखने के लिए कुछ समय निकाला था. दुबई स्थित बिजिनसमैन हितेश सांघवी द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में भारत के पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान एमएस धोनी के करीबी को न्यूयॉर्क के आर्थर ऐश स्टेडियम के स्टैंड में बैठे और नोवाक जोकोविच और टेलर फ्रिट्ज़ को एक्शन में देखते हुए देखा गया. नोवाक जोकोविच ने टेलर फ्रिट्ज़ को 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 से हराकर यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जहाँ उनका सामना कार्लोस अल्काराज़ से होगा.

नोवाक जोकोविच बनाम टेलर फ्रिट्ज़ यूएस ओपन 2025 देखने पहुंचे एमएस धोनी

