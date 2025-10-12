India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसके दूसरे दिन टीम इंडिया ने पहली पारी में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 518/5 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित कर दी. आज तीसरे दिन टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 248 रनों पर ऑलआउट कर दिया. जिसके चलते मेहमान टीम पहली पारी के आधार पर 270 रनों से पीछे है. जिसके वजह से फॉलो-ऑन खेलने उतरी कैरिबियन टीम को पहला झटका लगा हैं. मोहम्मद सिराज ने टैगेनारिन चंद्रपॉल को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. खबर लिखें जाने तक वेस्टइंडीज़ का स्कोर 25-1 (10 औवर) था.
वेस्टइंडीज को लगा पहला झटका!
WHAT. A. CATCH. 👏
Athleticism on display from Captain Shubman Gill 🫴
Mohd. Siraj strikes early in the 2nd innings 👍
Updates ▶ https://t.co/GYLslRyLf8#TeamIndia | #INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @ShubmanGill | @mdsirajofficial pic.twitter.com/ucONCSlj2u
— BCCI (@BCCI) October 12, 2025
