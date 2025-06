Glenn Maxwell, Marcus Stoinis Fun Banter Video: मेजर लीग क्रिकेट 2025 के दौरान दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल के बीच मज़ेदार मज़ाक का एक पल देखने को मिला. टेक्सास सुपर किंग्स वाशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ़ बल्लेबाज़ी कर रही थी, ग्लेन मैक्सवेल गेंदबाज़ी कर रहे थे, तभी मार्कस स्टोइनिस ने रिवर्स स्वीप खेलकर उन्हें बाउंड्री लगा दी. रिवर्स स्वीप ग्लेन मैक्सवेल का पसंदीदा हथियार है और स्टोइनिस को अपने खिलाफ़ इसका इस्तेमाल करते देखने के बाद, मैक्सवेल ने स्टोइनिस से कुछ बातें कहीं, जिसके बाद स्टोइनिस मुस्कुराए और हंस पड़े. यह मज़ेदार मज़ाक था और प्रशंसकों ने कुछ ही समय में वीडियो को वायरल कर दिया.

A reverse sweep, a big laugh out in the middle, and then ultimately...

Maxwell takes the points v Stoinis 😅#MLC2025 | @StarsBBL pic.twitter.com/6wEem7oUvl

— 7Cricket (@7Cricket) June 23, 2025