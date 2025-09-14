India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में खेला जाएगा. लेकिन मौजूदा हालात और तनाव को देखते हुए इस मैच को लेकर विरोध और बहिष्कार की मांग तेज हो गई है. इसी बीच क्रिकेट कमेंटेटर जतिन सप्रू ने इस विवाद पर अपनी बेबाक राय रखी है. सप्रू का कहना है कि खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराना गलत है, क्योंकि भारत-पाक मुकाबलों का फैसला खिलाड़ियों का नहीं बल्कि अधिकारियों का होता है. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अगर एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी पाकिस्तान की मौजूदगी के बावजूद प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, तो क्रिकेट में भी यह मुकाबला होना चाहिए. सप्रू के अनुसार, यह मैच केवल खेल भावना को जिंदा रखने के लिए नहीं, बल्कि दोनों देशों के खिलाड़ियों की मेहनत और खेल के भविष्य के लिए भी बेहद जरूरी है.
Jatin Sapru Opens Up On India vs Pakistan Asia Cup 2025 Match
