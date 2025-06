India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जा रहा हैं. इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक और भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के बीच 22 जून को लीड्स के हेडिंग्ले में चल रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन तीखी नोकझोंक हुई. यह घटना इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान 84वें ओवर की पांचवीं गेंद के बाद हुई. मोहम्मद सिराज ने हैरी ब्रूक को डॉट डिलीवरी की. इसके बाद गेंदबाज ने काफी देर तक बल्लेबाज को घूरा और सिराज ने ब्रूक के साथ कुछ शब्दों का आदान-प्रदान भी किया. इससे पहले, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल के क्रमशः शतकों की बदौलत टीम इंडिया ने पहली पारी में 471 रन बनाए.

हैरी ब्रूक और मोहम्मद सिराज के बीच तीखी नोकझोंक

