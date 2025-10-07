Yuvraj Singh Spotted Training Prabhsimran Singh Video: युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट में कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को निखारने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. इस दिग्गज ऑलराउंडर ने वर्ल्ड नंबर 1 टी20आई बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का मेंटरशिप किया है और शुभमन गिल तथा प्रियांश आर्या को भी ट्रेनिंग दी है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें युवराज सिंह को पंजाब किंग्स के स्टार बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को ट्रेनिंग देते हुए देखा गया. तीन मैचों की अनऑफिशियल वनडे सीरीज में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेले गए तीसरे मुकाबले में प्रभसिमरन सिंह ने 159 रन बनाए और मैच विजयी शतकीय पारी खेली. उन्होंने 68 गेंदों में 102 रन बनाए, जिससे भारत ए 318 रन के लक्ष्य को 46 ओवर में हासिल करने में सफल रही.

प्रभसिमरन सिंह को ट्रेनिंग देते हुए युवराज सिंह

View this post on Instagram A post shared by Prolithic (@prolithic_)

