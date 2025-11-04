Abhishek Sharma, Shubman Gill At Queensland Beach: भारत की टी20 क्रिकेट टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा और उप-कप्तान शुभमन गिल ने अपने सीनियर सीरीज के चौथे मैच से पहले रविवार को ब्राडबीच, क्विंसलैंड में समुद्र तट का आनंद लिया. यह मौका था 6 नवंबर(शुक्रवार) को कॅरारा ओवल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज़ के चौथे मुकाबले से पहले अपने दिन को आरामदेह बनाने का था. सीरीज की शुरुआत कनबरा में बारिश के कारण रद्द हो गई थी, जबकि मेलबर्न में खेले गए दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने चार विकेट से जीत दर्ज की. भारत ने शानदार वापसी करते हुए होबार्ट में तीसरे मैच में 187 रन का सफल पीछा कर पांच विकेट से जीत हासिल की. अभिषेक शर्मा ने सोशल मीडिया पर इस दिन की एक तस्वीर साझा की, जिसमें दोनों खिलाड़ियों की खुशमिजाज और आत्मविश्वास से भरी तस्वीरें नजर आ रही हैं, जो दर्शकों में आगामी मैचों को लेकर उत्साह पैदा कर रही हैं.

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने ब्राडबीच क्विंसलैंड में बिताए खुशहाल पल, देखें तस्वीरें

View this post on Instagram A post shared by Abhishek Sharma (@abhisheksharma_4)

