सुपर टाइफून रागासा (Super Typhoon Ragasa) के कारण मकाओ में बाढ़ आ गई है. सड़कें तालाब बन चुके हैं. नदी और तालाबों से मछलियां बहकर सड़क पर आ गई है. मकाऊ के लोग बाढ़ के पानी में बह रही मछलियों को पकड़ते नज़र आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोग जाल, थैले और कूलर जैसी चीज़ों की मदद से मछलियां पकड़ते दिखाई दे रहे हैं. अब कमज़ोर पड़ चुका रागासा, मकाऊ और हांगकांग दोनों में हरिकेन सिग्नल नंबर 10 जारी करवाने वाला एक दुर्लभ सुपर टाइफून बन गया है. यह भी पढ़ें: Viral Video: गोरी महिला को देख घबरा गए लाओस के ग्रामीण स्कूल के बच्चे, कोई रोया तो कोई छिप गया

टाइफून रागासा से मकाऊ में जलसैलाब

After #TyphoonRagasa, seawater flooded #Macau streets — now residents are wading in and catching fish like it’s a giant pond. #typhoon pic.twitter.com/PUNYZGE8MT — Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 24, 2025

बाढ़ के पानी में मछली पकड़ते लोग

Typhoon Hato caused seawater backflow, and Macau citizens caught fish on the street!🐠 pic.twitter.com/5Ivb5CP2IA— Spekaix (@HkSpinge) September 25, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)