सुपर टाइफून रागासा (Super Typhoon Ragasa) के कारण मकाओ में बाढ़ आ गई है. सड़कें तालाब बन चुके हैं. नदी और तालाबों से मछलियां बहकर सड़क पर आ गई है. मकाऊ के लोग बाढ़ के पानी में बह रही मछलियों को पकड़ते नज़र आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोग जाल, थैले और कूलर जैसी चीज़ों की मदद से मछलियां पकड़ते दिखाई दे रहे हैं. अब कमज़ोर पड़ चुका रागासा, मकाऊ और हांगकांग दोनों में हरिकेन सिग्नल नंबर 10 जारी करवाने वाला एक दुर्लभ सुपर टाइफून बन गया है. यह भी पढ़ें: Viral Video: गोरी महिला को देख घबरा गए लाओस के ग्रामीण स्कूल के बच्चे, कोई रोया तो कोई छिप गया

टाइफून रागासा से मकाऊ में जलसैलाब

बाढ़ के पानी में मछली पकड़ते लोग

