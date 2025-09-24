फॉरेनर्स (Foreigners) को देखकर ग्रामीण लोगों में जिज्ञासा होती है और उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं. लेकिन लाओस (Laos) के एक ग्रामीण स्कूल से एक हैरान कर देनवाली घटना सामने आई है. जहां एक गोरी महिला को देखकर स्कूल के छोटे बच्चे रोने लग गए और कुछ तो डरकर ऐसे छिपने लगे जैसे भूत देख लिय हो. इस घटना का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. जिसमें बच्चों को यहां वहां भागते हुए और छिपते हुए देखा जा सकता है. वहीं वीडियो में गोरी महिला को हंसते हुए देखा जा सकता है. शुरुआत में महिला खुद भी बच्चों की इस प्रतिक्रिया को समझ नहीं पाई और थोड़ी असहज दिखी. लेकिन धीरे-धीरे उसे एहसास हुआ कि बच्चे उसके गोरे रंग से इतने डरे थे कि उसके पास आने से भी कतरा रहे थे.

गोरी महिला को देख घबरा गए लाओस के ग्रामीण स्कूल के बच्चे

View this post on Instagram A post shared by Aakib Khan (@aakibkhanofficial)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)