Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक रोमांचक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक बाघ (Tiger) शाही अंदाज में जंगल के बीच से गुजर रही सड़क पर सैर करता हुआ नजर आ रहा है. बाघ के राजसी अंदाज को देख वहां से गुजर रहे लोगों की हालत खराब हो जाती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि शुरुआत में बाघ एक जंगल से निकलकर धीरे-धीरे सड़क की ओर बढ़ता है और उसे देखकर वहां से जा रहे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ लोग दूर से इस नजारे को कैमरे में कैद करने लगते हैं. हालांकि कुछ ही सेकेंड बाद टाइगर सड़क पार करके जंगल की ओर लौट जाता है. इस वीडियो को एक्स पर @TheFigen_ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. बता दें कि बंगाल टाइगर का मुख्य आवास भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है. इनकी पहचान उनके चमकीले नारंगी रंग और काले धारियों से होती है, जो इन्हें बेहद आकर्षक बनाती है. यह भी पढ़ें: Viral Video: ताड़ोबा रिजर्व में मादा बाघ के जानलेवा हमले से बाल-बाल बचे यात्री, देखें रोंगटे खड़े कर देने वाला वायरल वीडियो

सड़क पर शादी अंदाज में सैर करने निकला टाइगर

Massive male Bengal Tiger crosses the road with aura. India pic.twitter.com/3F23MA6euI — The Figen (@TheFigen_) November 12, 2025

