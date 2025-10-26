Viral Video: ताड़ोबा रिजर्व में मादा बाघ के जानलेवा हमले से बाल-बाल बचे यात्री, देखें रोंगटे खड़े कर देने वाला वायरल वीडियो

बाघिन के हमले से बाल-बाल बचे यात्री (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: कैमरे में कैद एक डरावनी घटना में, एक मादा बाघिन, जिसकी पहचान K-मार्क बाघिन के रूप में हुई है, ने शनिवार सुबह 25 अक्टूबर को महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व (Tadoba Andhari Tiger Reserve) के केसलाघाट गेट (Keslaghat Gate) के पास चिचपल्ली रोड (Chichpalli Road) पर गाड़ियों और यात्रियों पर हमला कर दिया.

यह खौफनाक वीडियो, जो अब सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो गया है, उसमें बाघिन अचानक जंगल से निकलकर कारों और मोटरसाइकिलों जैसी चलती गाड़ियों की ओर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे उस रास्ते का इस्तेमाल करने वाले टूरिस्ट और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. घबराए हुए राइडर्स डरकर भागते और छिपते हुए देखे जा सकते हैं, जैसे ही बड़ी बिल्ली सड़क पर आगे बढ़ती है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना सुबह करीब 6:45 बजे हुई, जिस समय कई रोजाना आने-जाने वाले लोग और जंगल घूमने वाले रिजर्व की बाहरी सड़क से गुजर रहे थे. शुक्र है कि अभी तक किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. यह भी पढ़ें: Viral Video: अमेरिका में चिड़ियाघर के जानवर कद्दू के साथ हैलोवीन उत्सव में हुए शामिल, मनमोहक वीडियो हुआ वायरल

ताड़ोबा रिजर्व में बाघिन के हमले से बाल-बाल बचे यात्री

View this post on Instagram A post shared by Tadoba Andhari Tiger Reserve (@tadobatrack.ch)

वन अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि इसमें शामिल बाघिन उस इलाके की जानी-मानी बाघिन है, जिसे उसके शरीर पर खास ‘K’ पैटर्न की वजह से K-मार्क फीमेल कहा जाता है. उन्होंने आगे कहा कि यह हमला टेरिटोरियल बिहेवियर या आस-पास शावकों की मौजूदगी की वजह से हो सकता है.

ताडोबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने तब से लोगों से अपील की है कि वे सुबह और शाम के समय सुनसान जंगल की सड़कों का इस्तेमाल करने से बचें और बफर जोन से गुजरते समय सावधान रहें. हालांकि इस दिल दहला देने वाले फुटेज से कुछ लोगों में डर पैदा हो गया है, लेकिन वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि प्रोटेक्टेड एरिया के पास इंसानों की आवाजाही जंगली जानवरों को कैसे भड़का सकती है.

एक यूजर ने कमेंट किया- यह तो होना ही था. अफवाह है कि कुछ दिन पहले एक ट्रक एक्सीडेंट में उसका एक बच्चा मर गया था. वह थोड़ी गुस्से में होगी. एक यूज़र ने यह भी लिखा- यह कोई हमला नहीं था, आप अपनी गाड़ियां सड़क पर ऐसे पार्क करते हैं जैसे यह कोई सफारी हो. क्या आपको उम्मीद थी कि वह आकर सेल्फी के लिए पोज देगी? उसे लगा कि आप लोग खुद को उसके लंच के तौर पर पेश कर रहे हैं.