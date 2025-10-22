Viral Video: अमेरिका में चिड़ियाघर के जानवर कद्दू के साथ हैलोवीन उत्सव में हुए शामिल, मनमोहक वीडियो हुआ वायरल

हैलोवीन उत्सव में शामिल हुए जानवर (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: जैसे-जैसे हैलोवीन नजदीक आ रहा है, अमेरिका (US) भर के चिड़ियाघरों (Zoo) के जानवर (Animals) इस डरावने मौसम में शामिल हो रहे हैं, लेकिन एक मजेदार और पशु-अनुकूल मोड़ के साथ. जैक-ओ-लालटेन को नोचते जगुआर से लेकर कद्दूओं (Pumpkins) पर खुशी से पैर पटकते हाथियों तक, चिड़ियाघर इस उत्सव के माहौल को बेहद रचनात्मक तरीकों से अपना रहे हैं.

मिल्वौकी काउंटी चिड़ियाघर (Milwaukee County Zoo) में, एक जगुआर को मांस से भरे कद्दू को नोचते हुए कैमरे में कैद किया गया, जो कि प्राकृतिक शिकार की प्रवृत्ति को जगाने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया हैलोवीन का एक समृद्ध व्यंजन है. इस बड़ी बिल्ली का उत्साह जल्द ही सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हो गया, क्योंकि चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने बताया कि ऐसी गतिविधियाँ मनोरंजक होने के साथ-साथ पशु कल्याण के लिए भी जरूरी हैं.

इस बीच, पोर्टलैंड के ओरेगन चिड़ियाघर में, यह वार्षिक आयोजन, जो हैलोवीन की एक पसंदीदा परंपरा है, जिसमें हाथी अपने विशाल पैरों तले विशाल कद्दूओं को कुचलते हैं, खूब मस्ती से कद्दूओं को तोड़ते हैं और फिर उनके अवशेष चबाते हैं, जिससे आगंतुक बहुत खुश होते हैं. चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने बताया कि ये गतिविधियां शारीरिक व्यायाम को प्रोत्साहित करती हैं और हाथियों द्वारा जंगल में दिखाए जाने वाले भोजन की तलाश के व्यवहार की नकल करती हैं. यह भी पढ़ें: Leopard in Mumbai Phoenix Marketcity Mall? मुंबई के मॉल में घुसा तेंदुआ? वायरल वीडियो का सच आया सामने, जानें पूरी हकीकत

चिड़ियाघर के जानवर कद्दू के साथ हैलोवीन उत्सव में हुए शामिल

अन्य चिड़ियाघरों में भी इसी तरह के कद्दू उत्सव मनाए जाने की खबरें आ रही हैं, जहां हर चिड़ियाघर में उनके आहार और व्यवहार के अनुसार कद्दू-थीम वाले व्यंजन बनाए जा रहे हैं. चिड़ियाघर के रखवालों का कहना है कि हैलोवीन का यह उत्सव सिर्फ़ मनमोहक तस्वीरें खिंचवाने से कहीं बढ़कर है; यह जानवरों की देखभाल का एक अहम हिस्सा है. इस पतझड़ में जब परिवार चिड़ियाघरों में उमड़ रहे हैं, तो जानवरों का हैलोवीन मनाते देखना मनोरंजन का एक अनोखा मिश्रण पेश करता है.

मिशिगन की राजधानी शुक्रवार को कुत्ता प्रेमियों के लिए स्वर्ग में बदल गई, जब सैकड़ों वेशभूषाधारी कुत्ते वार्षिक हाउलोवीन कार्यक्रम के लिए सड़कों पर उतर आए, जिससे देखने वालों को खुशी हुई और हैलोवीन से पहले उत्सव की खुशियां फैल गईं.

एल्विस प्रेस्ली के हमशक्लों से लेकर स्कूबी डू की प्रतिष्ठित मिस्ट्री मशीन तक, सभी आकार और प्रकार के रोयेंदार प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मक वेशभूषा का प्रदर्शन किया, जब वे लैंसिंग के ओल्ड टाउन कला जिले में ट्रिक-ऑर-ट्रीट कर रहे थे.