Leopard in Mumbai Phoenix Marketcity Mall? मुंबई के मॉल में घुसा तेंदुआ? वायरल वीडियो का सच आया सामने, जानें पूरी हकीकत
(Photo : X)

Leopard in Mumbai's Phoenix Mall Real or AI-Generated? सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक तेंदुआ मुंबई के मशहूर फीनिक्स मार्केटसिटी मॉल के अंदर आराम से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं और तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. कोई इसे सच मानकर डर रहा है तो कोई इस पर मज़ाक बना रहा है. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वीडियो असली है?

पड़ताल में क्या सामने आया?

जब इस वीडियो की जांच की गई, तो सच्चाई कुछ और ही निकली. एक्सपर्ट्स ने कन्फर्म किया है कि यह वीडियो पूरी तरह से नकली है. असल में, मॉल में कोई तेंदुआ नहीं घुसा था. यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया एक डीपफेक है.

इसे बनाने वाले ने इतनी सफाई से काम किया है कि तेंदुए की परछाई और मॉल की लाइटिंग बिल्कुल असली लग रही है, जिससे पहली नज़र में कोई भी धोखा खा सकता है.

क्यों बनाया गया यह नकली वीडियो?

आजकल ऐसे AI-जनरेटेड वीडियो बनाने का चलन बढ़ गया है. इन्हें सिर्फ़ वायरल होने और सोशल मीडिया पर चर्चा पाने के लिए बनाया जाता है. जानवरों से जुड़े ऐसे झूठे वीडियो (डिजिटल एनिमल होक्स) लोगों का ध्यान जल्दी खींचते हैं और तेजी से शेयर किए जाते हैं.

तो अगली बार जब आप ऐसा कोई चौंकाने वाला वीडियो देखें, तो उसे सच मानने से पहले एक बार उसकी सच्चाई जरूर परख लें.