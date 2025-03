गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले शहर में पुलिस रिहर्सल हुई. वीवीआईपी रिहर्सल के दौरान एक लड़का अनजाने में सड़क पर घुस गया, जिसके कारण उसे एक पुलिस अधिकारी ने पीटा. लड़का लापरवाही से अपनी साइकिल चलाकर उस रास्ते से गुजरा. एक पुलिस वाले ने उसे रोका, उसके बाल खींचे और उक्त गतिविधि के दौरान सड़क पर साइकिल चलाने के लिए उसे पीटा. घटना का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है जिसमें वर्दीधारी पुलिसकर्मी साइकिल सवार पर हमला करता दिख रहा है और सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर आक्रोश फैल गया है. यह भी पढ़ें: MP: इंदौर में भगवा रंग के नैपकिन को लेकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने रेस्तरां मैनेजर को धमकी दी, देखें वायरल वीडियो

This Gujarat Police officer brutally thrashed a harmless kid on a cycle just for coming in between the convoy of Police VVIP movement rehearsal.

Look at how he makes a fist and punches the kid.

NAME AND SHAME THIS COP UNITL HE IS SUSPENDED!

— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) March 7, 2025