इंदौर से वायरल हुए एक वीडियो में करणी सेना के कार्यकर्ता भगवा रंग के नैपकिन को लेकर एक रेस्टोरेंट मैनेजर से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. उनका आरोप है कि रेस्टोरेंट हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहा है. क्लिप में एक व्यक्ति मैनेजर से सवाल करता है, जो बताता है कि नैपकिन ब्रांड की थीम से मेल खाते हैं. हालांकि, समूह ने नैपकिन हटाने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर बदलाव नहीं किया गया तो परिणाम भुगतने होंगे. एक कार्यकर्ता को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि "मजाक बना रखा है, यहां क्यों हिंदू धर्म के साथ ही मजाक चल रहा है." उन्होंने मामले को उच्च अधिकारियों तक ले जाने की धमकी भी दी. यह भी पढ़ें: VIDEO: हैदराबाद में नशे में धुत महिला ने मचाया उत्पात! बाइक को मारी टक्कर, वीडियो में देखें हाई वोल्टेज ड्रामा!

BIG NEWS 🚨 | Indore Restaurant Manager Threatened Over Saffron-Colored Napkins:

In Indore, a restaurant manager is threatened just for using saffron-colored napkins. The reason? A group claims it disrespects the Hindu religion, as they associate it with non-vegetarian food. pic.twitter.com/sZuIwGmmKX

— Mohd Shadab Khan (@VoxShadabKhan) March 6, 2025