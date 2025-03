VIDEO: हैदराबाद में नशे में धुत महिला ने मचाया उत्पात! बाइक को मारी टक्कर, वीडियो में देखें हाई वोल्टेज ड्रामा!

हैदराबाद के कुकटपल्ली और केपीएचबी क्षेत्र हमेशा किसी न किसी दिलचस्प घटना के कारण सुर्खियों में रहते हैं. ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला बीती रात सामने आया, जब दो नशे में धुत महिलाओं ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया.

घटना के अनुसार, एक महिला अपने कुछ अन्य साथियों के साथ कार चला रही थी और वह नशे में थी. जब वे केपीएचबी क्षेत्र में पहुंचीं, तो उनकी कार एक दोपहिया वाहन से टकरा गई.

दोपहिया वाहन चालक ने तुरंत ट्रैफिक पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह नशे में धुत महिला चालक को रोका और कार को जब्त कर लिया.

Drunk Driving Chaos: Intoxicated Women Crash into Biker, Threaten Him

Hyderabad: A car driven by intoxicated women caused chaos near KPHB Metro Station, colliding with a two-wheeler rider. Instead of assisting the victim, the women allegedly threatened him after the accident.… pic.twitter.com/qu8XLKuSYh

— Hyderabad Mail (@Hyderabad_Mail) March 7, 2025