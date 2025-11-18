सोमवार शाम धनबाद रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक नशे में धुत व्यक्ति प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन की छत पर चढ़ गया और ऊपर से गुजर रही हाई-वोल्टेज ओवरहेड लाइनों को छूने की धमकी देने लगा. यह खतरनाक दृश्य देखते ही यात्री और रेलवे कर्मचारी दहशत में आ गए, जिसके बाद अधिकारी तुरंत हरकत में आए. अधिकारियों के मुताबिक, व्यक्ति भारी नशे में था और ट्रेन की छत पर लगातार इधर-उधर घूमते हुए बार-बार बिजली के तारों की ओर इशारा कर रहा था. जिनमें मौजूद करंट किसी भी क्षण उसकी जान ले सकता था. संभावित हादसे को रोकने के लिए रेलवे ने एहतियातन मुख्य लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही तुरंत बंद कर दी और क्षेत्र की बिजली सप्लाई काट दी, ताकि स्थिति को सुरक्षित तरीके से संभाला जा सके. यह भी पढ़ें: Hapur Road Accident: रेलिंग से टकराकर गिरे पिता और बेटा, फिर बिना चालक के सड़क पर दौड़ी बाइक, हापुड़ का हैरान करनेवाला एक्सीडेंट आया सामने: VIDEO
नशे में युवक ट्रेन की छत पर चढ़ा RPF ने सूझबूझ से बचाया
#धनबाद_स्टेशन पर हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला।
नशे में धुत युवक ट्रेन के ऊपर चढ़ गया और हाई टेंशन तार छूने की धमकी देने लगा जिसके बाद #सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मेन लाइन बंद कर बड़ी घटना होने से बचा लिया।#dhanbad #dhanbadnews @DDNewsHindi @AIRNewsHindi @airnewsalerts… pic.twitter.com/HRO78ZhplT
— DD News Jharkhand | डीडी न्यूज झारखंड (@ddnewsjharkhand) November 18, 2025
