सोमवार शाम धनबाद रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक नशे में धुत व्यक्ति प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन की छत पर चढ़ गया और ऊपर से गुजर रही हाई-वोल्टेज ओवरहेड लाइनों को छूने की धमकी देने लगा. यह खतरनाक दृश्य देखते ही यात्री और रेलवे कर्मचारी दहशत में आ गए, जिसके बाद अधिकारी तुरंत हरकत में आए. अधिकारियों के मुताबिक, व्यक्ति भारी नशे में था और ट्रेन की छत पर लगातार इधर-उधर घूमते हुए बार-बार बिजली के तारों की ओर इशारा कर रहा था. जिनमें मौजूद करंट किसी भी क्षण उसकी जान ले सकता था. संभावित हादसे को रोकने के लिए रेलवे ने एहतियातन मुख्य लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही तुरंत बंद कर दी और क्षेत्र की बिजली सप्लाई काट दी, ताकि स्थिति को सुरक्षित तरीके से संभाला जा सके. यह भी पढ़ें: Hapur Road Accident: रेलिंग से टकराकर गिरे पिता और बेटा, फिर बिना चालक के सड़क पर दौड़ी बाइक, हापुड़ का हैरान करनेवाला एक्सीडेंट आया सामने: VIDEO

