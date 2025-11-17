Hapur Road Accident: रेलिंग से टकराकर गिरे पिता और बेटा, फिर बिना चालक के सड़क पर दौड़ी बाइक, हापुड़ का हैरान करनेवाला एक्सीडेंट आया सामने: VIDEO

Hapur Road Accident: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हापुड़ (Hapur) जिले से एक हादसा सामने आया है. जिसमें एक बेटे और पिता जो की दुपहिया वाहन से जा रहे थे. इस दौरान उनकी बाइक हाईवे के रेलिंग से टकराई और दोनों नीचे गिर गए. इसके बाद बाइक कई दूर तक बिना चालक के ही सड़क पर दौड़ती रही. इस घटना का सीसीटीवी सामने आया है. जो काफी हैरान करनेवाला है.
इसमें देख सकते है की एक्सीडेंट के बाद हाईवे से तेज रफ़्तार बाइक अपने आप चल रही है और सामने जाकर एक तरफ मूड जाती है और इसी दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड बाइक पर रोकने के लिए दौड़ पड़ता है. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:UP Car Accident: यूपी के हापुड में दर्दनाक सड़क हादसा, डिवाइडर तोड़ते हुए रांग साइड में चली गई कार को ट्रक ने रौंदा, 6 लोगों की मौत- VIDEO
हापुड़ के हाईवे पर एक्सीडेंट
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तेज रफ्तार बाइक रेलिंग से टकराने से बाप-बेटे सड़क पर गिरे और घायल हो गए. बाइक बिना सवारी के लगभग सौ मीटर सड़क पर दौड़ती रही और हाईवे से नीचे उतर गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बाइक सड़क पर दौड़ती देखी जा सकती है...#UttarPradesh #Hapur… pic.twitter.com/atVj79wkKS
— Nedrick News (@nedricknews) November 17, 2025
तेज टक्कर के बाद सड़क पर गिरे पिता-पुत्र
जानकारी के मुताबिक, पिता और बेटा बाइक से कहीं जा रहे थे.हाईवे पर तेज रफ्तार के कारण उनकी बाइक बैलेंस खो बैठी और रेलिंग से टकरा गई.टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों उछलकर सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत हॉस्पिटल (Hospital) ले जाया गया.
चालक के बिना भी आगे बढ़ती रही बाइक
सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हादसे के बाद भी बाइक नहीं गिरी. बेकाबू होने के बावजूद वह सीधे सड़क पर आगे बढ़ती रही. हादसे की जगह से बाइक कई दूर तक बिना किसी सवार के भागती दिखाई दी. सीसीटीवी फुटेज (CCTV) में दिखा कि बाइक अचानक हाईवे से उतरकर नीचे बने एक ढाबे में घुस गई.