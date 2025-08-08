Sikkim State Lottery Result Today 6 PM: सिक्किम स्टेट लॉटरी की Dear Dasher Friday का आज यानी 8 अगस्त का ड्रॉ जारी हो गया है. जिन लोगों ने आज की लॉटरी के टिकट खरीदे हैं, वो तुरंत जाकर अपना रिजल्ट चेक करें. हर शुक्रवार को Dear Dasher नाम की यह वीकली लॉटरी होती है, जिसमें हजारों लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं. सिक्किम उन 13 राज्यों में शामिल है जहां लॉटरी खेलना कानूनी है. रिजल्ट जारी होने के बाद विजेताओं की लिस्ट और उनके टिकट नंबर की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट या लाइव प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकेगी.

ये भी पढें: Kolkata Fatafat Result Today: कोलकाता फटाफट परिणाम घोषित, देखें सट्टा मटका जैसे लॉटरी गेम के विजेता नंबर और परिणाम चार्ट

Dear Dasher Friday लॉटरी रिजल्ट 8 अगस्त

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)