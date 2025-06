उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक सरकारी स्कूल की इमारत के सामने स्कूल के कर्मचारियों द्वारा उर्दू में लिखे गए स्कूल के नाम के साथ खड़े होने की तस्वीर पर विवाद के बाद, रफत खान नामक एक महिला शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया. निलंबन का कारण तस्वीर के कारण हुए विरोध प्रदर्शन थे. साइनेज की द्विभाषी प्रकृति को एक वीडियो द्वारा उजागर किया गया है, जो बताता है कि स्कूल का नाम वास्तव में हिंदी और उर्दू दोनों में लिखा गया है। इस घटना ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्षेत्र भाषाई विविधता को कैसे देखता है और शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है. निलंबन और वर्तमान परिस्थितियों के बारे में अधिकारियों ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है. यह भी पढ़ें: Bijnour Video: मोर्चरी में रखे शव को भूला प्रशासन, डेढ़ महीने के बाद किया गया अंतिम संस्कार, बिजनौर में हॉस्पिटल और पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने

In UP Bijnor, a female teacher identified as Rafat Khan was suspended over a picture of school staff posing in front of the government school building with the name written in Urdu. The actual video shows the school's name is painted in both Hindi and Urdu language. pic.twitter.com/FOaD2WxdGa

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) June 4, 2025