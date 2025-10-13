बिजनौर, 13 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक परेशान करनेवाला वीडियो सामने आया है, भीड़ ने दो इंटरफेथ दोस्तों को सड़क पर घेर लिया. उनकी गलती बस इतनी सी थी कि युवती मुस्लिम थी और युवक हिंदू. खबरों के मुताबिक, लड़की और उसका दोस्त ट्यूशन से आए थे और सड़क पर खड़े थे, तभी एक समूह वहां पहुंचा और लड़की से एक हिंदू लड़के के साथ खड़े होने के बारे में पूछताछ की. लड़की से जब पूछा गया कि तुम दोनों यहां क्यों खड़े हो? तो लड़की ने कहा ये मेरा भाई है! तो व्यक्ति ने कहा, "कहां से भैया है, ये हिंदू है तू मुसलमान है." समूह ने युवक से बाइक की चाबी छीन ली. युवक ने सफाई भी दी कि 'हम तो सिर्फ खड़े थे, कुछ कर थोड़ी रहे थे. खड़े नहीं रह सकते क्या? लड़की ने रिक्वेस्ट भी की भैया चाबी दीजिये हमें घर जाना है. लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी. इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है. यह भी पढ़ें: VIDEO: हेडमास्टर ने स्कूल में ही मनाई पार्टी, टेबल पर रखकर पीने लगे शराब, एक शख्स पी रहा है बीड़ी, मुरैना के सबलगढ़ का वीडियो आया सामने

बिजनौर में ट्यूशन से वापस लौट रही मुस्लिम युवती और हिन्दू युवक को भीड़ ने घेरा

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)