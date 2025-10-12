VIDEO: हेडमास्टर ने स्कूल में ही मनाई पार्टी, टेबल पर रखकर पीने लगे शराब, एक शख्स पी रहा है बीड़ी, मुरैना के सबलगढ़ का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@NewsPlus_21)

मुरैना, मध्य प्रदेश: सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर (Headmaster) और शिक्षक शराब के नशे में आने के कई वीडियो सामने आएं है. लेकिन अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की एक स्कूल में हेडमास्टर गांव के लोगों के साथ स्कूल में ही शराब पी रहे है. ये घटना मुरैना ( Morena) जिले के सबलगढ़ (Sabalgarh) तहसील के देवरा की सरकारी स्कूल की है. जब हेडमास्टर शराब पी रहे थे तो किसी ने इनका छिपकर वीडियो बना लिया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इनके पास बैठा एक शख्स स्कूल में ही बीड़ी पी रहा है. इस दौरान टेबल पर शराब के साथ ही चखना भी रखा हुआ है.

इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @NewsPlus_21 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Baghpat School Video: नशे में धूत होकर स्कूल पहुंचे हेडमास्टर, महिला टीचर के साथ अभद्रता कर दी गालियां, बाग़पत जिले के नांगल गांव का वीडियो आया सामने

स्कूल में छलकें जाम

क्या है पूरा मामला?

स्कूल के हेडमास्टर ने बच्चों के छुट्टी करने के बाद ग्राम पंचायत सरपंच के पति और कुछ ग्रामीणों के साथ शराब पार्टी (Wine Party) का आयोजन किया.स्कूल के एक कमरे में शराब की बोतलें, खाने के आइटम और गिलास रखकर पार्टी की गई. बताया जा रहा है कि इस पार्टी में शामिल तीन लोगों में से एक व्यक्ति स्कूल के हेडमास्टर लखुआराम जाटव हैं. यह पूरा मामला तब सामने आया जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

प्रशासन की कार्रवाई

वीडियो वायरल होने के बाद सबलगढ़ के एसडीएम (SDM) ने तुरंत संज्ञान लिया और जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए. अधिकारी ने बताया कि वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और यदि आरोप साबित होते हैं तो संबंधित हेडमास्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.