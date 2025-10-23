बिजनौर, 23 अक्टूबर: बिजनौर जिले के दारानगर गंज इलाके में एक हैरान कर देनवाली घटना सामने आई है. देर रात दो गुटों के बीच शराब के नशे में पथराव में हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया. इस दौरान कई युवकों को हिरासत में लिया. हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी को एक महिला के बाल पकड़कर घसीटते हुए देखा जा सकता है. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया. पीड़ित महिला काजल और उसकी मां गीता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया. घटना के विरोध में ग्रामीणों ने थाने पर प्रदर्शन किया और एसएचओ संजय त्यागी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. बिजनौर पुलिस ने बताया कि मामले में विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने दंगा और मारपीट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें: VIDEO: भीलवाड़ा में पत्नी से छेड़खानी के विरोध में SDM ने पंप कर्मी को जड़ा थप्पड़, कर्मचारी ने भी अधिकारी पर बोला हमला

बिजनौर में पुलिसकर्मी ने महिला को बाल पकड़कर घसीटा

