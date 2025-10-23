VIDEO: भीलवाड़ा में पत्नी से छेड़खानी के विरोध में SDM ने पंप कर्मी को जड़ा थप्पड़, कर्मचारी ने भी अधिकारी पर बोला हमला
(Photo Credits NDTV)

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जसवंतपुरा इलाके के एक CNG पंप पर SDM छोटू लाल शर्मा और पंप कर्मचारी के बीच जोरदार विवाद हुआ. विवाद की वजह थी पत्नी से छेड़खानी का विरोध, इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. जिसने प्रशासन और आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले अधिकारी और कर्मचारी के बीच बहस होती है. इसके बाद SDM ने पंप कर्मचारी को कड़क थप्पड़ जड़ दिया. जवाब में कर्मचारी ने भी बिना किसी भय के अधिकारी पर हाथ उठा दिया. यह भी पढ़े: Chaitanyananda Saraswati Exposed: दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छात्राओं से छेड़खानी का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद आगरा से गिरफ्तार

CNG पंप पर SDM और कर्मचारी के बीच विवाद

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस घटना में कोई केस दर्ज हुआ है या नहीं. घटना ने कानून व्यवस्था और अधिकारियों के व्यवहार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.