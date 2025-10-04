Cyclone Shakti: भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorology Department) के अनुसार, उत्तर-पूर्वी अरब सागर में गहरे निम्न दबाव ने गंभीर साइक्लोन 'शक्ति' (Cyclone Shakti) का रूप ले लिया है. इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में ही शक्ति और भी शक्तिशाली साइक्लोन में तब्दील होते हुए अरब सागर की ओर बढ़ेगा. साइक्लोन 'शक्ति' को लेकर सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि इससे महाराष्ट्र (Maharashtra) और मुंबई (Mumbai) में भारी बारिश का खतरा बढ़ सकता है. हालांकि इन अफवाहों के तथ्यों की जांच से पता चलता है कि चक्रवात शक्ति से मुंबई और महाराष्ट्र में भारी बारिश का कोई खतरा नहीं है. इस चक्रवात को लेकर बेवजह दहशत और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसलिए लोगों से अपील की जाती है कि वे केवल सत्यापित अपडेट पर ही भरोसा करें. यह भी पढ़ें: अरब सागर में Cyclone Shakti, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट; देखें चक्रवात की LIVE लोकेशन

चक्रवात 'शक्ति' से मुंबई और महाराष्ट्र में भारी बारिश से कोई खतरा नहीं

