BMC Employee Viral Video: मुंबई में भारी बारिश (Mumbai Rain Update) एक बार फिर शहर के लिए मुसीबत लेकर आई है. रविवार रात से हो रही लगातार बारिश ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है. इसी बीच, दादर ईस्ट (Dadar East) स्थित हिंदू कॉलोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक BMC कर्मचारी खुले मैनहोल (Mumbai Manhole) के पास बैठा नजर आ रहा है, ताकि लोग गलती से उसमें न गिर जाएं. पानी से भरे इस गड्ढे के पास बैठकर वह वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति को चेतावनी देता है. लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और उसे असली हीरो बता रहे हैं.

दरअसल, मुंबई में हर साल मानसून (Mumbai Mansoon) के दौरान खुले मैनहोल हादसों का कारण बनते हैं. कई बार ऐसे हादसों में लोगों की जान भी चली जाती है. इस बार भी शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, यातायात (Mumbai Traffic) धीमा हो गया है और लोकल ट्रेन सेवाएं (Local Train Services) प्रभावित हुई हैं. लेकिन इन सबके बीच, इस कर्मचारी की जिम्मेदारी और हिम्मत ने लोगों का ध्यान खींचा है.

मुंबईकरों की सुरक्षा करता BMC कर्मचारी

